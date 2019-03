Studente (21) doodgestoken om smartphone in Marseille mvdb

18 maart 2019

23u56

Bron: AFP 0 Een studente is om het leven gekomen bij een steekpartij in Marseille. De overvaller(s) had(den) het zondagavond vermoedelijk gemunt op haar smartphone, melden gerechtelijke bronnen.

Het slachtoffer werd zondagavond rond 21.00 uur overvallen toen ze het metrostation La Timone verliet. De jonge vrouw kreeg verschillende messteken in de borststreek en verkeerde in acuut levensgevaar. Ze overleed een uur later in het ziekenhuis. De smartphone van de antropologiestudente was niet meer in haar bezit, maar zo benadrukt openbaar aanklager van Marseille Xavier Tarabeux, een dodelijke beroving is niet de enige onderzoekspiste die vooralsnog wordt gevolgd.

Yvon Berland, rector van de universiteit Aix-Marseille, meldt het overlijden met “immense droefheid.” Hij bevestigde dat het slachtoffer studente was in het tweede jaar antropologie. De universiteit plant morgen een groot herdenkingsmoment.



Ook de burgemeester van Marseille heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. Jean-Claude Gaudin vraagt aan politie en parket om alles in het werk te stellen om de schuldige(n) zo snel mogelijk op te sporen.