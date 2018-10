Studente (20) stikte in pannenkoek tijdens wedstrijd, moeder klaagt nu universiteit aan TTR

31 oktober 2018

17u27

Bron: The Sun, New York Post 2 De moeder van de 20-jarige Caitlin Nelson die stikte tijdens een wedstrijd pannenkoeken eten op de Sacred Heart University in de Amerikaanse staat Connecticut, klaagt nu de universiteit aan. Caitlins moeder, Roseanne Nelson, hoopt op die manier anderen te waarschuwen. “Zo’n wedstrijd is veel gevaarlijker dan mensen denken”, klinkt het.

Het incident gebeurde in maart vorig jaar. Caitlin kon toen tijdens een wedstrijd door de hoeveelheid pannenkoeken in haar mond niet meer ademen. De hulpdiensten kwamen snel ter plekke en brachten Caitlin naar het New York’s Columbia University Medical Centre, waar ze een dag later stierf. “Het is een tragisch voorval dat begon als iets grappigs”, zei een politiewoordvoerder toen. “Het is niets meer dan een dramatisch ongeval.”



De moeder van Caitlin sleept nu de Sacred Heart University, die de wedstrijd pannenkoeken eten organiseerde, voor de rechter. Roseanne vindt dat de universiteit medeverantwoordelijk is voor de dood van haar dochter. “Bovendien hoopt ze te vermijden dat anderen hetzelfde overkomt”, laat de advocaat van de Amerikaanse in een verklaring weten. (Lees hieronder verder.)

”Wedstrijden als deze zijn veel gevaarlijker dan mensen zich vaak realiseren. Bovendien moeten organisatoren van zulke wedstrijden weten dat bepaalde voeding veiliger is dan andere”, klinkt het. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de rechter komt.

Tragisch verlies

De dood van Caitlin is niet de eerste emotionele klap die Roseanne moet verwerken. Haar man, politieagent James Nelson, overleed bij de aanslagen van 11 september in 2001 toen hij mensen uit het World Trade Center probeerde te redden. Ook Caitlin kon het verlies van haar vader moeilijk verwerken. Leerkrachten getuigen dat ze tijdens haar tienerjaren vaak spreekbeurten gaf over haar vader, waarin ze vertelde dat hij een echte held was.

Net zoals haar vader wilde Caitlin graag mensen helpen en besliste daarom aan de slag te gaan als vrijwilliger bij een organisatie die slachtoffers van geweld steunt. “Ze had een groot hart en wilde altijd iedereen helpen”, zegt Vetri over haar zus Caitlin. “We zullen haar nooit vergeten. Ze liet zich registeren als orgaandonor en helpt nu ook na haar dood nog mensen.”

Meer over Caitlin Nelson