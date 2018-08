Studente (20) gaat joggen en verdwijnt. Vriendje krijgt nog Snapchatfoto. Daarna niets meer KVDS

09 augustus 2018

11u50

Bron: AP, ABC News, Fox News, KCCI, WOI, The Des Moines Register 8 Er wordt in de Verenigde Staten massaal gezocht naar een 20-jarige studente die drie weken geleden verdween toen ze ’s avonds ging joggen in haar woonplaats Brooklyn, Iowa. Haar vriend kreeg nog een foto via Snapchat, maar daarna werd niets meer van haar vernomen. Er is een beloning van meer dan 300.000 dollar voor wie de tip geeft waardoor ze teruggevonden wordt. De politie staat voorlopig voor een raadsel.

Mollie Tibbetts (20) werd laatst gezien op woensdag 18 juli, rond half acht ’s avonds. Haar oudere broer Jake had haar twee uur eerder afgezet aan het huis waar ze samen met haar vriend Dalton Jack (20) en zijn broer Blake woonde. Geen van beiden was toen thuis. Dalton was twee dagen eerder voor zijn werk bij een bouwbedrijf naar Dubuque getrokken – 225 kilometer verderop – en Blake was zijn verloofde gaan bezoeken in Ames, 130 kilometer van huis. Mollie had Blake beloofd dat ze op zijn honden zou letten.

Fitbit

Zoals ze wel vaker deed, besloot ze die avond te gaan joggen. Daarbij droeg ze een donker loopshort, een roze topje en loopschoenen. Ze nam ook haar telefoon en Fitbit mee. Ze werd nog gezien terwijl ze aan haar training bezig was. Maar wat daarna gebeurde, is een groot vraagteken.





Om 22 uur die avond opent Dalton een Snapchatbericht dat hij van zijn vriendin gekregen heeft. Daarin zit een selfie van Mollie. Het is niet duidelijk van wanneer de foto precies is, maar er wordt vanuit gegaan dat hij eerder die dag genomen is. (lees hieronder verder)

De volgende morgen stuurt Dalton zijn vriendin een berichtje, maar hij merkt niet dat het niet gelezen wordt. Het is pas donderdagmiddag dat collega’s van Mollie alarm slaan omdat ze niet is opgedaagd op het werk en ze zich ook niet ziek heeft gemeld. Ze bellen Dalton en die contacteert op zijn beurt familie en vrienden. Niemand blijkt haar die dag al gezien te hebben.

Doodongerust geeft de familie van het meisje haar vervolgens als vermist op bij de politie. Er wordt meteen ook een speciale Facebookgroep opgericht die moet helpen om haar te vinden, Finding Mollie Tibbetts. Er worden flyers verdeeld en een zoekactie op touw gezet. Daarvoor worden onder meer een vliegtuig, een helikopter en zelfs kajakkers opgetrommeld.

Zichtbaarheid

“We worden hier vooral omringd door landbouwgrond, met maïs en sojabonen”, aldus sheriff Thomas Kriegel van Poweshiek County. “Het maïs is momenteel zo’n 2,5 meter hoog. De enige manier dat je dat kan doorzoeken is door het rij per rij af te gaan. Het is moeilijk. Zelfs de vliegtuigen die we inzetten, hebben maar een beperkte zichtbaarheid in het gewas.” (lees hieronder verder)

Aanvankelijk denken de speurders dat Mollie verdwenen is tijdens het lopen, maar haar broer Jack en een buurman verklaren later dat de politie intussen vermoedt dat ze toch weer thuis is gekomen. Ze zou daar tot 22 uur huiswerk gemaakt hebben. Trackingdata van haar Fitbit zou daarop wijzen. Er worden ook zo veel mogelijk beelden opgevraagd van veiligheidscamera’s langs de drie routes die het meisje meestal nam. Of daar iets uit is gekomen, is onduidelijk.

Verdachten

Intussen wordt ook gezocht naar verdachten. De broers van het meisje - Jack en Scott - vriendje Dalton en zijn broer Blake hebben alibi’s en worden al snel buiten verdenking gesteld. In verscheidene interviews vertelt Jack dat hij hoopt dat zijn zus snel thuis zal zijn. “Ik mis je vreselijk en zie je graag”, klinkt het. “We hebben al alle mogelijke emoties doorgemaakt: van verdriet en bezorgdheid tot angst en verwarring. Ik sta elke dag om 5 uur op om te gaan zoeken, in elk veld, in elke greppel en in elke gracht.” Hij blijft haar ook berichtjes sturen, maar ze worden niet gelezen. (lees hieronder verder)

Ook de moeder van Mollie – Laura Calderwood – geeft interviews, waarin ze vertelt “dat er geen woorden zijn om te beschrijven hoe je je voelt als je niet weet waar je kind is en wat er met haar gebeurd is”. De week na de verdwijning hoopt de vrouw nog dat haar dochter gevonden zal zijn voor het huwelijk van Blake, dat op 2 augustus plaatsvindt op de Dominicaanse Republiek. “Ze keek er zo naar uit om er naartoe te gaan”, zegt ze nog. Het huwelijk wordt later uitgesteld.

Ontvoerd

De vader van het meisje – Rob – vermoedt dat ze ontvoerd is, iets waar ook de politie rekening mee houdt. Volgens Rob zou de ontvoering gebeurd zijn door iemand die zijn dochter kent. “Ik denk dat die persoon om haar geeft, maar de relatie is verkeerd geïnterpreteerd en ging fout. En nu weet hij niet meer hoe het verder moet." Hij spreekt de dader ook aan: "Je bent vast bang, maar het beste wat je kan doen, is het niet erger laten worden en je aangeven. Laat haar gaan”, zegt hij bij nieuwszender Fox News. (lees hieronder verder)

Er komt een tip binnen dat Mollie gespot zou zijn op een truckparking, maar die blijkt niet te kloppen. Ook een huiszoeking op twee varkensbedrijven net buiten Brooklyn brengt niets op. Een van de voormalige eigenaars van die bedrijven blijkt eerder veroordeeld te zijn voor het stalken van een ex-vriendin. In een veld vlakbij zijn huis wordt een rood shirt gevonden dat lijkt op dat van het uniform dat Mollie altijd droeg, maar het is niet zeker of het wel van haar is. De man weigert wel een test met een leugendetector. “Dat is niet nodig, het is stom”, zegt hij daarover aan The Des Moines Register.

Lichaam

Afgelopen zondag was er opnieuw nieuws. Speurders vinden op ongeveer 160 kilometer van de plaats waar Mollie verdween het lichaam van een blanke vrouw, een twintiger, in een gracht. Later blijkt het echter om iemand anders te gaan: Sadie Alvarado (20) uit Muscatine. Zij zou tijdens een ruzie met haar 28-jarige vriend uit hun rijdende wagen gesprongen zijn. De man reed gewoon door en zit daarvoor nu in de gevangenis.

Gisteren raakte ook bekend dat vrienden beelden deelden op sociale media waarop Mollie te zien is op de dag voor haar verdwijning. Ze zit in een sporthal, ziet er zorgeloos uit, lacht en doet gek. (lees hieronder verder)

Ook vandaag is er nog altijd geen nieuw spoor. De beloning voor de persoon die de tip levert die de zaak kan oplossen, is intussen opgelopen tot meer dan 300.000 dollar. Het geld werd samengebracht door ongeveer 180 personen en bedrijven uit het hele land.