Student vindt fles met brief uit 1924. Boodschap blijkt van avonturier die wereld rondreisde en op zoek ging naar fabelachtige schat KVDS

10 augustus 2018

13u08

Bron: Trove, The Mirror 0 Een Canadees student die op reis was op de Galapagoseilanden, heeft een opmerkelijke vondst gedaan. Toen Grant Peters (26) bij zijn vertrek van Isla Floreana nog een laatste keer rondkeek in Post Office Bay, zag hij plots iets uit het zand steken. Het bleek een fles met een opgerolde brief uit 1924 erin. Hij postte zijn ontdekking op Reddit en samen met andere gebruikers slaagde hij erin om het ongelofelijke verhaal te reconstrueren van de avonturier van wie de boodschap afkomstig was. Een verhaal van wereldreizen, kannibalen en een fabelachtige schat.

Aan de ene kant van de brief las Peters: “Hugh Craggs, Yacht St George RTYC. Aan de vinder: stuur deze boodschap met de datum, naam van de vinder, schip en bestemming naar Hugh Craggs, 50 Ruskin Ave, Manor Park, London, E12.” Aan de andere kant stond: “Begraven aan de voet van Post Office Bay, Post Office Barrel, Floreana Island, Galapagos, 1 augustus 1924.”

Mysterieus

De man uit Toronto besloot de boodschap te delen op het discussieforum Reddit, in de hoop meer te weten te komen over de mysterieuze Hugh Craggs. En het duurde niet lang eer hij met de hulp van andere gebruikers het verhaal gereconstrueerd had van een wereldreiziger, die een eeuw geleden was ingescheept in Londen op zoek naar avontuur. En dat ook had gevonden.





De omzwervingen van Hugh begonnen in 1922. De 18-jarige jongeman woonde op dat moment met zijn moeder en drie broers in Oost-Londen, nadat zijn vader – een oud-inspecteur bij Schotland Yard en dichter – overleden was. Hugh werkte in een kousenbedrijf, maar verlangde ernaar om zijn saaie leven achter zich te laten. Toen hij te weten kwam dat ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton een expeditie op touw aan het zetten was naar Antarctica, besloot hij zich kandidaat te stellen om mee te gaan. Maar zijn inspanningen ten spijt werd hij niet geselecteerd. Zijn geluk zou echter snel keren.

Toen hij op een ochtend met de trein op weg was naar zijn werk, las hij in de krant een zoekertje van dr. Cyril Lockhart Cottle. Die was op zoek naar een steward die met hem en 10 andere mannen op een avontuurlijke ontdekkingsreis wilde vertrekken van meer dan 20.000 kilometer. Ze zouden de reis ondernemen met de schoener Malaya en onder meer op zoek gaan naar nieuwe diersoorten.

Trein

“Ik sprong in het volgende station meteen uit de trein en belde dr. Cottle”, vertelde Hugh in een krantenartikel uit die tijd. Hij slaagde er met zijn enthousiasme in de wetenschapper te overtuigen en hem te selecteren uit meer dan 2.000 kandidaten. “Ik verlang er al jaren naar om de kousenindustrie vaarwel te zeggen en op avontuur te gaan. Eindelijk krijg ik de kans. We zullen 3 jaar weg zijn en ik verwacht dat we alles zullen zien waar ik al zo lang over lees: wilde dieren en inboorlingen, waar we mee zullen moeten vechten. We zijn er klaar voor”, klonk het. (lees hieronder verder)

Ook dr. Cottle kwam aan het woord in het stuk. Hij vertelde hoe ze van Falmouth in Engeland naar het Spaanse Vigo zouden varen en vervolgens naar de Canarische Eilanden, Martinique in de Caraïben, West-Indië, Trinidad, Colon en dan door het Panamakanaal naar enkele eilanden in de Grote Oceaan. Via Nieuw-Guinea moest het dan naar Singapore en het Indonesische eiland Sumatra gaan. Hij wil onder meer op zoek naar nieuwe soorten bruinvissen en dolfijnen, “met de harpoen”.

“Het wordt spannend, want delen Sumatra zijn nog niet gekoloniseerd”, vertelde hij. “Er wonen stammen die mensen eten. Als we ergens problemen hebben, zal het bij de kannibalen zijn.”

Flessenpost

Tijdens hun reis, meerden de avonturiers onder meer aan op de Galapagoseilanden, voor de kust van Ecuador. En het was daar dat Hugh de flessenpost achterliet, die door Peters gevonden werd. (lees hieronder verder)

Reizen werd uiteindelijk een verslaving voor de jonge Hugh, die nooit meer terugkeerde naar Groot-Brittannië. Hij ontscheepte in februari 1926 in Colon, Panama en ging in 1929 in Cristobal wonen. Hij werd bankier en trouwde met een Amerikaans meisje, met wie hij een dochter kreeg. Zijn hang naar avontuur bleef echter bestaan en hij droomde ervan om de fabelachtige Schat van Lima te vinden, die volgens verhalen maar liefst 335 miljoen euro waard zou zijn.

Het goud en de juwelen waren in het begin van de 19de eeuw verborgen door de Brits koopman William Thompson, nadat hij ze gekregen had van de Spaanse onderkoning José de la Serna “om het land te verkennen”. Hij besloot er echter mee op de loop te gaan en verborg de schat naar verluidt in een grot op de Cocoseilanden. Craggs raakte erdoor geobsedeerd. (lees hieronder verder)

Hij duikt in verband daarmee op in een boek uit 1935: ‘Rough and Tumble’ van avonturier Bob Roberts. “In Cristobal liepen we een jongeman tegen het lijf die Hugh Craggs heette”, schrijft die. “Hij leek erg geïnteresseerd in wat we deden. Hij vertelde ons over de Cocoseilanden. Hij was daar 47 dagen geweest toen hij dienst deed op de Malaya. De plek fascineerde hem. En dan vooral de verhalen over de schatten die er mogelijk verborgen lagen.”

Het is niet duidelijk of Craggs er ooit opnieuw heenging. Vast staat wel dat de schat nog altijd niet is gevonden. Online documenten tonen wel dat hij in 1932 met zijn gezin verhuisde naar New York en later ook nog naar Florida, West-Indië, Centraal- en Zuid-Amerika.

Passie

Hij ontwikkelde ook een passie voor orchideeën. Vermoedelijk ontstond die op de Malaya, toen hij hielp met het verzamelen van zeldzame soorten van die plant. Dat staat te lezen in ‘World Wildlife: The Last Stand’, een boek uit 1970 van Philip Crowe. Die ontmoette Craggs, die toen de belangrijkste kweker van orchideeën bleek te zijn in Guatemala. “Hij bood ons lunch aan en toonde ons zijn serres, waar ongeveer 8.000 tot 9.000 orchideeën in groeiden”, klinkt het. (lees hieronder verder)

Craggs bleek ook een succesvol koffieboer. Zijn vrouw stierf in 1983. Hij verhuisde daarop naar Arizona in de Verenigde Staten en stierf daar 8 jaar later. Volgens een van zijn kleinzonen bleef hij verlangen naar avontuur tot op het einde en was hij de eerste die het Panamakanaal doorkajakte.

Voorrecht

Grant Peters liet intussen weten dat hij erg onder de indruk is van wat hij samen met de andere Redditgebruikers ontdekte. “Hugh had echt een ongelofelijk leven”, reageert hij nog. “Het was een voorrecht om er alles over te weten te komen. Wat een avontuur.”