Student na val bij demonstratie Hongkong overleden HR

08 november 2019

06u14

Bron: ANP 0 Buitenland Een 22-jarige student die tijdens de protesten in Hongkong vorig weekeinde in een parkeergarage een verdieping naar beneden viel, is vrijdag aan zijn verwondingen overleden.

Chow Tsz-lok was een student aan de Hong Kong University of Science en Technology en volgde een tweejarige bacheloropleiding informatica. Hij is de eerste student die tijdens de massaprotesten in Hongkong is overleden.

Studenten en jongeren lopen voorop bij de honderdduizenden demonstranten die sinds juni de straat op zijn gegaan en streven naar meer democratie en die zich verzetten tegen wat zijn noemen ‘de Chinese bemoeizucht’.

De dood van Chow zal naar verwachting nieuwe protesten uitlokken en tot woede ten opzichte van de politie leiden. De politie van Hongkong wordt door de demonstranten al beschuldigd van buitensporig geweld, mede door gebruik van rubberen kogels, traangas en waterkanonnen. De demonstranten daarentegen gooien brandbommen en vernielen banken, winkels en metrostations.

