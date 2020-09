Student met corona moet in quarantaine, dus organiseert hij een houseparty Steven Alen

17 september 2020

17u25

Bron: CNN, CBS 14 covid-19 Zes studenten van een Amerikaanse universiteit kregen forse boetes omdat ze thuis een feestje organiseerden terwijl minstens één van hen positief had getest op Covid-19. Ze schonden daarmee het verbod op samenkomsten dat de stad Oxford (Ohio) invoerde wegens de vele besmettingen aan de Miami University.



De politie van Oxford geeft beelden vrij van het incident op 5 september, waarop te zien is hoe een agent naar een studentenhuis wandelt nabij de campus. Binnen en buiten zitten in totaal zo’n twintig jongeren, terwijl een samenscholingsverbod geldt boven de tien personen. Eén van de bewoners legt uit dat in de woning acht studenten wonen, waarna de agent verduidelijkt dat dan slechts twee bezoekers zijn toegelaten.

Wanneer de agent de identiteitskaart van de student invoert in de computer, krijgt hij tot zijn verbazing de melding dat die positief testte op corona. De jongeman geeft schoorvoetend toe dat hij eigenlijk in quarantaine moet zitten, en foetert dat hij toch wel degelijk thuis is. Wanneer de agent dan vraagt of de student het probleem niet ziet, wordt zijn verbazing alleen maar groter. De student stelt namelijk dat gewoonweg alle aanwezigen besmet zijn met Covid-19.

“Iedereen heeft het”

Wanneer de agent stelt dat de overheid net die besmettingen wil voorkomen en de stad wil openhouden, antwoordt de student opnieuw dat hij daarom thuisblijft. “Dat weet ik, maar er zijn waarschijnlijk zeven of acht mensen die nu je huis verlaten hebben toen je hen vroeg om te vertrekken”, is het antwoord. “Je bent niet in quarantaine als je met andere mensen omgaat.”

“Dus iedereen hier heeft het? Oh mijn God”, zucht de agent nog, voor hij zes bewoners een boete uitschrijft voor de schending van het samenscholingsverbod. Een dure grap, want het minimumbedrag van die boetes bedraagt 500 dollar, omgerekend zo’n 420 euro.

Evolutie besmettingen

Aan de Miami University in Oxford studeren ongeveer 20.000 mensen. Sinds half augustus testten meer dan 1.100 studenten positief op Covid-19. Begin september piekte het gemiddeld aantal besmettingen per dag zelfs even boven de honderd, maar ondertussen lijkt de universiteit het virus onder controle te hebben.