Student Jan Palach stak zichzelf 50 jaar geleden in brand tegen Sovjetbezetting Tsjecho-Slovakije

16 januari 2019

06u34

Bron: belga 0 Vandaag is het dag op dag vijftig jaar geleden dat de student Jan Palach zich in brand stak in het centrum van Praag. Daarmee protesteerde hij tegen de bezetting van het toenmalige Tsjecho-Slovakije door troepen van de Sovjet-Unie en andere landen van het Warschaupact, in de nasleep van de Praagse Lente. In de Tsjechische hoofdstad wordt zijn protest vandaag met verschillende evenementen herdacht.

De 20-jarige student stak zichzelf in brand op het Wenceslasplein, in het centrum van de hoofdstad, om te protesteren tegen de bezetting van het land door troepen van de Sovjet-Unie. Hij overleed op 19 januari aan zijn verwondingen. De begrafenis van Palach op 25 januari 1969 werd door tienduizenden mensen bijgewoond. Ze groeide uit tot een protest tegen de bezetter. Op 25 februari 1969 stak de 18-jarige Jan Zajic zich op dezelfde plaats in brand, eveneens met fatale gevolgen.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van die gebeurtenis zullen vandaag verschillende evenementen georganiseerd worden in Praag. Zo komt er onder meer een openluchttentoonstelling op Wenceslasplein, de plaats waar Palach tot de zelfverbranding overging. Er zal ook een herdenkingssteen onthuld worden op de binnenplaats van de Karelsuniversiteit, waar hij toen studeerde.

Voorts zal later in het huis waarin Palach opgroeide, in Vsetaty (Midden-Bohemen), nog een permanente tentoonstelling komen. Maar die zal wellicht pas in augustus de deuren openen.

De door Palach gehekelde bezetting door de Sovjettroepen, was een gevolg van de hardhandige wijze waarop Moskou in augustus 1968 een einde had gemaakt aan de zogenaamde Praagse Lente. Alexander Dubcek, de politieke leider van Tsjecho-Slovakije, had in de loop van 1968 namelijk een reeks maatregelen genomen die het communistische bewind in het land "een menselijk gezicht" moesten geven. Zo werden er enkele economische hervormingen doorgevoerd. Daarnaast gaf Dubcek ook gehoor aan de eis tot versoepeling van het censuurbeleid, waardoor er vormen van persvrijheid en culturele vrijheid kwamen.

Die mate van liberalisering was op dat moment ongezien voor een satellietstaat van de Sovjet-Unie. De ontwikkelingen deden in Moskou dan ook al snel de alarmbellen afgaan. Maar Sovjet-leider Leonid Brezjnev greep uiteindelijk pas in nadat de leiders van de DDR (Walter Ulbricht) en Polen (Wladyslaw Gomulka) hun ongerustheid hadden geuit over de mogelijkheid dat de liberalisering tot in hun land zou kunnen overslaan.

Daarom werd beslist om over te gaan tot 'Operatie Donau': een militaire invasie die een einde moest maken aan de liberalisering. Op 20 augustus 1968 viel om 23.00 uur een eerste lichting van 200.000 soldaten Tsjecho-Slovakije binnen. De militairen waren vooral afkomstig uit de Sovjet-Unie, maar ook vier andere landen die deel uitmaakten van het Warschaupact (DDR, Hongarije, Bulgarije en Polen) leverden troepen. De volgende ochtend hadden de soldaten al zowat alle belangrijke punten in het land bezet, zoals de luchthavens en de belangrijkste steden.

Uiteindelijk werd zowat een half miljoen soldaten ingezet voor 'Operatie Donau', die alles samen het leven kostte aan meer dan honderd burgers die zich tegen de invasie hadden verzet. Dubcek werd opgepakt en overgebracht naar Moskou. Daar werd hij gedwongen om een eerder vernederende verklaring te ondertekenen, waarin hij instemde met een "normalisering van de situatie".

Dubcek werd voorts nog gedwongen een blijvende aanwezigheid van de troepen van het Warschaupact te aanvaarden. Die "bezetting" veroorzaakte heel wat onvrede bij de meer liberale kringen in Tsjecho-Slovakije. Palach zou met zijn actie uitgroeien tot een symbool van het verzet tegen die maatregel.