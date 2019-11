Student is derde dode bij protesten in Bolivia

07 november 2019

Een 20-jarige student is gisteren overleden aan de gevolgen van verwondingen die hij heeft opgelopen bij de gewelddadige manifestaties in Cochabamba, in het centrum van Bolivia. Dat meldt een medische bron. Het dodental bij de manifestaties in Bolivia is daarmee gestegen tot drie. Nog eens een twintigtal andere mensen raakten gisteren gewond bij het geweld in Cochabamba.