Student geneeskunde wil vriendin helpen bij verhuis. Hij vindt haar met andere man en gaat door het lint

27 juli 2018

11u08

Bron: The Times, Daily Mirror, Daily Post 0 Een Britse student geneeskunde heeft een celstraf gekregen omdat hij vorige zomer een Amerikaanse man aanviel in een vlaag van jaloezie. Enkele weken eerder was de vriendin van Tony Boyd (23) naar de Verenigde Staten verhuisd om er aan de slag te gaan als dierenarts. Toen hij Sophie Kelly achterna reisde om haar te helpen bij de verhuis en het inrichten van haar nieuwe stek, bleek er een andere man bij haar te zijn. Daarop knapte er iets in het hoofd van Boyd.

Het koppel was al meer dan een jaar samen toen de vrouw uit het Schotse Inverkeithing bij Edinburgh het vliegtuig nam naar Waukesha in Wisconsin. Ze ging er aan de slag als dierenarts bij het Milwaukee Emergency Center for Animals. Het paar had in de tijd dat het samen was al heel wat reizen gemaakt, onder meer naar Spanje, Griekenland en Thailand. Sophie werkte daarnaast ook als model voor een merk van sportkleding dat Tony online gelanceerd had. (lees hieronder verder)

Nero Apparel Summer Nights 💜 Shop this Look--> bit.ly/ShopNeroNow

Zelf woonde Tony – die studeert aan de universiteit van Glasgow – nog bij zijn vader in Troon, aan de Schotse westkust. De restaurantuitbater werd zelf ooit veroordeeld omdat hij afluisterapparatuur in de slaapkamer van zijn vrouw geïnstalleerd had, omdat hij haar ervan verdacht dat ze vreemdging. Toen Tony in de VS aankwam om Sophie te helpen met de opstart van haar nieuwe leven, bleek ook hij redenen te hebben om aan te namen dat zijn vriendin niet trouw was.





Toen hij bij haar appartement aankwam, bleek ze in het gezelschap van collega Stephen Mayer. Volgens de student waren ze in haar slaapkamer. Hij ging de man te lijf en deelde naar eigen zeggen “enkele klappen” uit. Volgens Sophie vuurde hij zelfs een geweer af naar haar en Stephen. (lees hieronder verder)

Sophie Catriona Kelly Sophie Catriona Kelly added a new photo.

Tony vertelt over dat laatste een ander verhaal. Volgens hem vond hij het geweer in een tas van Stephen nadat die samen met Sophie het appartement had verlaten. Hij vuurde het per ongeluk af omdat hij nooit eerder zo’n wapen in handen had gehad. Hij noemde de beschuldigingen van zijn vriendin “obsceen”. “Er zijn nooit schoten afgevuurd naar iemand en daar was ook geen intentie toe”, klonk het.

Politie

De student liet daarop het wapen naar eigen zeggen vallen en rende de flat uit. Toen de politie opdaagde, gaf hij zichzelf aan en vertelde hij wat er gebeurd was. Hij werd opgepakt en verscheen op 14 augustus vorig jaar een eerste keer voor de rechter, waar hij onschuldig pleitte. De rechter liet hem vrij, nadat zijn vader 15.000 dollar (ongeveer 13.000 euro) borg had betaald en hij beloofd had dat hij aan een aantal strikte voorwaarden zou voldoen, zoals geen alcohol drinken. (lees hieronder verder)

Tony Boyd Tony Boyd added a new photo.

Woensdag volgde de uitspraak in zijn zaak. De rechtbank verwierp de aanklacht dat hij een wapen had afgevuurd en Sophie had aangevallen. Hij werd wel schuldig bevonden aan het aanvallen van haar collega en het toebrengen van beschadigingen aan haar appartement, iets wat hij zelf ook had toegegeven. Hij kreeg twee celstraffen van 30 dagen, die hij meteen na elkaar moet uitzitten. Begin volgend maand zou hij echter alweer vervroegd vrij kunnen zijn.

Het is nog onduidelijk of de veroordeling een effect zal hebben op zijn doktersstudie. De universiteit van Glasgow zei eerder al dat de zaak bekeken zou worden tegen de achtergrond van zijn gedragsregels voor studenten als de rechtszaak achter de rug was.

Sophie Catriona Kelly Sophie Catriona Kelly added a new photo.

Eerder dit jaar kwam de jongeman ook al in het nieuws toen hij het bont had gemaakt in een luxueuze flat van 2.130 euro in de maand die hij huurde in Glasgow. Hij zou de buren de gordijnen in hebben gejaagd met luide feestjes en voor meer dan 1.000 euro schade hebben veroorzaakt aan de flat. Volgens zijn huurbaas zouden de buren verscheidene keren geklaagd hebben in het jaar dat de student er woonde. In januari trok hij eruit.

Overlast

Tony ontkent de overlast. Hij verklaarde dat hij maar één keer het bezoek kreeg van de politie toen hij enkele collega’s te gast had voor een drink. “Er was een klein beetje schade aan de vloer, maar ik heb de flat bij mijn vertrek achtergelaten zoals ik hem gevonden heb”, zei hij nog.