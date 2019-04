Student doet bleekmiddel in koffie om huisgenoten te vergiftigen nla

14 april 2019

15u26

Bron: Mirror UK 0 Een student van Trinity College Dublin wordt ervan beschuldigd opzettelijk bleekmiddel in een koffieapparaat te gieten om zijn huisgenoten te vergiftigen. Dat schrijft de Ierse krant Mirror. De universiteit onderzoekt de zaak.

Het bleekmiddel werd bij een studente gevonden die een huis deelt met de beschuldigde. “Trinity College weet van de kwestie af. De Ierse politie onderzoekt de zaak niet, omdat hun hulp nog niet door de universiteit is ingeroepen. De slachtoffers hebben nog niet besloten of ze een verklaring zullen afleggen", vertelt een bron aan de krant.

De verdachte probeerde zijn huisgenoten te vergiftigen door bleekmiddel in het koffieapparaat te gieten. Een van zijn huisgenotes kwam hier achter en confronteerde hem ermee. Volgens de bron zou de student wel toegegeven hebben wat hij van plan was en dat hij iets gelijkaardigs in het verleden had geprobeerd. Hij zou op het internet hebben opgezocht hoe je bleekmiddel als gif kan gebruiken en wist welke hoeveelheid hij in het koffieapparaat moest gieten om zijn huisgenoten te schaden.

De studente waar het bleekmiddel bij gevonden is, zou “te bang zijn om terug naar de universiteit te gaan” omdat de dader niet geschorst is.

Trinity College wilde niet reageren op het incident. “We mogen niet op individuele zaken van studenten reageren. We hebben alle nodige stappen ondernomen om de situatie veilig aan te sturen en we ondersteunen de getroffen slachtoffers”, aldus de woordvoerster van de universiteit.