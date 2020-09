Student bekent aanval met zwaard op Finse school: “Ik dacht dat het verkeerd was, maar dat kon me niet schelen” AW

08 september 2020

14u38

Bron: ANP 0 Een 25-jarige Finse student heeft bekend dat hij vorig jaar in oktober in een school in de stad Kuopio met een zwaard een Oekraïense vrouw heeft gedood en negen anderen verwondde, onder wie een politieman.

De student had de aanval ruim een jaar van tevoren gepland en zag eerdere 'schoolmoordenaars' als voorbeeld, zeiden de openbaar aanklagers dinsdag bij het begin van de rechtszaak. Joel Marin, die een zwarte hoodie en een mondkapje droeg, bekende in de rechtszaal schuldig te zijn aan de moord en de meeste andere aanklachten. Hem zijn volgens Finse media onder meer ook een reeks moordpogingen en brandstichting ten laste gelegd.

Wraakactie

Marin "wilde wraak, en wilde mensen laten zien dat hij geen loser was en in staat was schokkende dingen te doen", zei één van de aanklagers. Hij begon de aanval al eind 2017 te plannen. De man werd lid van een schietclub en leende 2.000 euro om wapens te kopen, waaronder een kettingzaag en een luchtbuks.



Op 1 oktober kwam Marin zijn klaslokaal van een school voor beroepsonderwijs binnen, gewapend met een zwaard en flessen benzine. Nadat hij tien slachtoffers had gemaakt, werd hij neergeschoten door de politie en gearresteerd.



In openbaar gemaakte politieverhoren heeft Marin verteld dat hij wraak wilde nemen op de wereld voor zijn ongelukkige en eenzame leven, waarin hij werd gepest. "Ik dacht dat het vermoorden van onschuldige mensen verkeerd was, maar het kon me niet schelen", zei hij tegen zijn ondervragers. Hij vertelde ook dat hij zich identificeerde met eerdere moordenaars, onder wie de daders van bloedbaden op Finse scholen in 2007 en 2008.



Zijn advocaat pleitte voor strafvermindering omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn vanwege zijn instabiele psychische toestand. De behandeling van de zaak loopt naar verwachting door tot volgende week.