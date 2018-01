Student aan één oog blind na steekpartij op Nederlandse universiteit mvdb

11u55

Bron: ANP 3 ANP XTRA (archieffoto) Bij een geweldincident op de campus van de Nederlandse universiteit Wageningen (provincie Gelderland) zijn vandaag rond 10.50 uur twee gewonden gevallen. Volgens een medewerker van de universiteit is één van hen, een student die aan één oog blijvend blind is geraakt door een steek in het gezicht. Een man die verward gedrag vertoonde, is opgepakt.

De verwarde man werd opgepakt in een sloot. Het zou volgens de medewerker gaan om een Spaanstalige student. Zeker is dat één van de gewonden is gestoken en naar het ziekenhuis is gebracht. De ander werd geslagen en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De politie doet onderzoek.

Geweldsincident op campus universiteit Wageningen: meerdere gewonden, verdachte aangehouden. ^RL Politie Gelderland(@ POL_Gelderland) link