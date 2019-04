Student (21) belandt tijdens vakantie op Malta in gevangenis: "In een paar seconden liep het volledig fout” Hans Renier

16 april 2019

12u13

Bron: BFMTV, LCI, Presse Océan 0 Een tripje naar Malta is voor een Franse student (21) uitgedraaid op een nachtmerrie. Na een avondje stappen, moest hij bij het verlaten van een discotheek dringend plassen. Toen een agent hem betrapte, had hij de verkeerde reflex en vluchtte. Daarna liep het volledig fout.

Titouan Billaud (21) uit Nantes verblijft als Erasmus-student in het Spaanse Granada. Begin februari trok hij met twee vrienden voor een paar dagen vakantie naar het Zuid-Europese eiland Malta, in de Middellandse Zee. Op hun laatste avond, de nacht van 5 op 6 februari, trokken de drie naar een discotheek.

Toen ze die tegen de ochtend verlieten, ging het mis. Titouan moest dringend plassen. Hij voegde meteen de daad bij het woord, tegen de muur van de discotheek. Helaas voor de student Sportwetenschappen, kwam er net een agent voorbij. Die sprak hem in het Maltees en Engels aan op het wildplassen.

“Ik was in paniek”

De Franse student begreep er niets van. “In een paar seconden, liep alles fout”, vertelt hij. “Omdat ik niets snapte van wat hij zei, zette ik het op een lopen.” De verkeerde keuze. “Ik was in paniek. Het was al 5 of 6 uur. Ik wilde mijn terugvlucht om 10 uur niet missen.”

Ver kwam hij echter niet. Vier agenten zetten de achtervolging in en kregen hem vrijwel meteen te pakken. “Ze vlogen allemaal op mij. Ze stampten en sloegen. Ik probeerde me te beschermen met mijn ellebogen. Uiteindelijk sloegen ze me in de boeien en brachten me naar het politiebureau.”

Vier agenten

De twintiger had er toen nog geen idee van hoe groot de gevolgen zouden zijn. Want tijdens het tumult brak een agent twee van zijn vingers. “Waarschijnlijk terwijl hij me sloeg”, zegt Titouan. “Ze waren met vier. Ik zie niet in hoe ik hem verwond zou kunnen hebben.”

Door het voorval belandde hij in voorlopige hechtenis. Op 15 februari zou hij voor een rechter verschijnen. Maar ook daar liep het fout. De zaak werd uitgesteld tot 27 maart. “Ik dacht dat alles voorbij was. Heel mijn jaar om zeep, mijn studies, mijn examens...”

4.000 euro boete

Op 15 maart kwam hij voorwaardelijk vrij, mits het betalen van 5.000 euro borgsom. Voorwaarde was wel dat hij op Malta zou blijven. Op 27 maart werd het proces opnieuw uitgesteld, naar 11 april. Afgelopen donderdag pleitte hij schuldig aan het beledigen van een agent, en verzet tijdens zijn arrestatie. Hij kreeg tot een boete van 4.000 euro en 2 jaar voorwaardelijke celstraf.

“Ik ga nooit meer naar Malta”, zegt Titouan nu. Het werd een duur grapje, want zijn ouders reisden verschillende keren op en af om het proces te volgen. “Ik ben blij dat het voorbij is”, zegt de student. In de cel schreef hij zijn bevindingen neer. “Genoeg voor een heel boek. Hopelijk kan ik het publiceren.”