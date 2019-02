Student (16) klaagt Washington Post aan om filmpje met Vietnamveteraan en vraagt 250 miljoen dollar lva

20 februari 2019

03u33

Bron: ANP 0 De student die een Vietnamveteraan belachelijk zou hebben gemaakt, heeft een schadeclaim ingediend van 250 miljoen dollar bij de Washington Post.

Deze zestienjarige Nicholas Sandmann werd bekend doordat een filmpje waarin hij schijnbaar smalend lang naar de 64-jarige veteraan van Indiaanse afkomst Nathan Philips kijkt. Het filmpje en een foto gingen viraal en veroorzaakten veel ophef in de Verenigde Staten.

Sandmann claimt nu dat de krant hem ten onrechte heeft neergezet als racist. Volgens de student die een pet droeg met de tekst Make America Great Again is de Washington Post vooringenomen over president Donald Trump.

Overigens zei Sandmann al in januari dat de veteraan juist de confrontatie opzocht en niet hij. De 250 miljoen schadevergoeding is geen willekeurig gekozen getal. Het is het bedrag dat Jeff Bezos betaalde voor de Washington Post.