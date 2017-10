Stropers gebruiken stroom om klein meertje compleet leeg te vissen

Bron: Belga

Een klein meertje in het westen van Duitsland werd compleet leeg gevist door onbekende stropers, die gebruikmaakten van stroom. De lokale politie meldde het incident vandaag en zei dat dit al de derde keer in vijf jaar is dat het meer in de omgeving van Heilbronn op een dergelijk manier wordt leeggeroofd.