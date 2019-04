Stroper “gedood door olifant en opgegeten door leeuwen” in Zuid-Afrika kg

06 april 2019

21u05

Bron: SANParks.org 0 Afgelopen donderdag werden de overblijfselen van een vermoed stroper gevonden in het Krugerpark, in het noordoosten van Zuid-Afrika. De man werd aangevallen door een olifant, lieten zijn handlangers weten. Zijn lichaam werd daarna gedeeltelijk opgegeten, wellicht door een troep leeuwen in het park. Dat meldt SANParks, de overkoepelende organisatie van de nationale parken in Zuid-Afrika.

Volgens een persbericht zouden de stropers dinsdagavond op pad zijn geweest om illegaal op neushoorns te jagen. Daar werd de man aangevallen en gedood door een olifant, verklaren vier van zijn kompanen. Zij lichtten de familie van de man in, die op haar beurt het park contacteerde. Er werd nog een zoekactie op poten gezet, maar het lichaam bleek spoorloos.



Pas donderdagochtend werden de resten ontdekt. Volgens parkwachters zou het grootste deel van het lichaam zijn opgegeten door leeuwen. Glenn Phillips, manager van het park, betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden, maar gaf ook een waarschuwing mee.



“Het illegaal en te voet betreden van het Kruger National Park is niet verstandig en houdt vele gevaren in, en dit incident bewijst het”, aldus Phillips. “Het is erg triest om te zien dat de dochters van de overledene rouwen om de dood van hun vader, en nog erger dat we slechts in staat zijn om heel weinig van zijn resten te recupereren.”



De lokale politie onderzoekt de zaak en heeft de vier andere stropers aangehouden.

