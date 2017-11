Stroomstoring in Culemborg verholpen verholpen nadat helikopter tegen hoogspanningskabel vloog KV/IB

In het Nederlandse Zoelmond is gisterenavond een Apache-helikopter van de Nederlandse Defensie tegen een hoogspanningskabel gevlogen. Door de botsing zaten in en rond Culemborg en omgeving meer dan 24.000 huishoudens en bedrijven sinds 19 uur zonder stroom. Rond één uur deze nacht meldde netbeheerder Liander dat de elektriciteitsvoorziening weer volledig hersteld was.

De draden moeten wel nog worden vervangen, maar dat heeft geen gevolgen voor de bewoners. Mensen die langer dan vier uur zonder stroom hebben gezeten, krijgen automatisch een schadevergoeding. Dat meldt netbeheerder Liander op haar website.

Volgens het overzicht op de website krijgen mensen die meer dan vier uur zonder gas of stroom hebben gezeten 35 euro. Elke vier uur dat de storing langer duurt, komt daar 20 euro bij. Gedupeerden ontvangen het bedrag binnen tien weken automatisch op hun rekening. Zij krijgen bericht over de vergoeding.

De beschadigde helikopter staat nog steeds in een weiland bij Zoelmond, waar de bemanning een noodlanding heeft uitgevoerd na het incident. Defensie onderzoekt nog hoe het toestel de kabels heeft kunnen raken.

De luchtmacht oefent geregeld in het rivierengebied.

Geen gewonden

Er zijn geen gewonden gevallen. Het toestel is na de botsing veilig geland, laat een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie weten. Medewerkers van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid begonnen gisterenavond ter plekke nog met een verkennend onderzoek.

De autoriteiten meldden in eerste instantie dat de helikopter tegen een mast was gevlogen, maar het gaat dus om een kabel.

In 2007 vloog al eens een Apache-helikopter tegen een hoogspanningsmast in de Bommelerwaard. Het ongeluk gebeurde destijds tijdens een oefening van Defensie. Ruim 50.000 huishoudens zaten dagen zonder stroom. Het leverde Defensie een schadeclaim van 34 miljoen euro op. De piloten van de helikopter kregen destijds een taakstraf voor hun onvoorzichtige gedrag.

ANP Een politiewagen voor de Albert Heijn in Culemborg.

Spookachtig sfeertje

In Culemborg was het ten tijde van de stroomuitval aardedonker, waardoor de stad spookachtig aandeed. Er was geen licht; niet van straatlantaarns, niet van huizen.

De inwoners van de stad waagden zich niet te voet de straat op. Wel was er autoverkeer in het centrum, waaronder politie-auto's die rondreden met grote schijnwerpers. Dat was zo ongeveer de enige lichtbron. Geluidswagens reden door het getroffen gebied om inwoners te informeren. In de wijk Terweijde controleerde politie iedereen die de wijk in wilde. Een politiehelikopter hield vanuit de lucht de omgeving in de gaten.

Vernielingen

Ruim 24.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. In Culemborg werden enkele vernielingen gemeld. Zeker één auto vloog in brand. Ook werd gevreesd voor plunderingen, onder meer omdat de deuren van supermarkten niet meer volledig sloten. De politie surveilleerde tijdens de grote storing extra in het gebied en onderzoekt de meldingen. Door de storing vielen ook treinen uit en het mobiele netwerk raakte al snel overbelast.

De politie meldt via Twitter dat ze geruchten heeft ontvangen over diefstallen en blijft deze nacht extra aanwezig.

Politie surveilleert extra na stroomstoring https://t.co/UdOVzOEL8T #GeldermalsenCulemborgBurenTiel via @Politie / Politie Culemborg(@ POL_Culemborg) link

In #Culemborg zijn enkele vernielingen gemeld. De politie onderzoekt deze zaken en is volop aanwezig in de donkere buurten. #stroomstoring Politie Culemborg(@ POL_Culemborg) link