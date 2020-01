Stroompanne bij 35.000 Franse gezinnen na vernieling verdeelstation door vakbondsleden uit protest tegen pensioenhervorming HLA

21 januari 2020

14u38

Bron: Belga 3 Uit protest tegen de pensioenhervorming door de regering-Macron in Frankrijk werd ten zuiden van Parijs schade aangericht aan een verdeelstation waardoor de stroom uitviel. Zo'n 35.000 klanten zaten tijdelijk zonder stroom.

Rond 06.00 uur deze morgen werd moedwillig schade aangericht aan een verdeelstation, meldde netbeheerder Enedis. Zowat 35.000 klanten zaten tijdelijk zonder stroom. Vooral de plaatsen Orly, Rungis, Fresnes, Thiais, Wissous en Antony waren getroffen, meldde Franceinfo. Ook de shuttletrein Orlyval kwam tot stilstand. De luchthaven Orly ondervond dankzij een onafhankelijke generator geen hinder.

De vakbond CGT-Energie heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen. "Opdat men over ons moet spreken, moeten we lawaai maken", zei vakbondsleider Sébastien Menesplier tegen de zender. De hardleerse CGT wijst de pensioenhervorming volkomen af.

Enedis heeft de actie zeer scherp veroordeeld en kondigde gerechtelijke stappen aan. Minister van Binnenlandse Zaken Julien Denormandie noemde de actie "schandalig en onverantwoord".

Het is niet de eerste keer dat het in Frankrijk tot stroompannes komt in het kader van het protest tegen de regeringsplannen.