Strooiveld ter nagedachtenis van slachtoffers aanslagen 2015 in Parijs tvc

12 november 2019

13u12

Bron: Belga 1 De gemeenteraad van Parijs heeft vandaag de creatie goedgekeurd van een “jardin du souvenir" of "strooiveld" ter nagedachtenis van de 130 slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015 in de Franse hoofdstad en in Saint-Denis. De locatie van de herdenkingsplaats is nog niet bepaald.

De gemeenteraad heeft na een voorstel van socialistisch burgemeester Anne Hidalgo unaniem vóór het herdenkingsproject gestemd, op de vooravond van de herdenking van de aanslagen vier jaar geleden.

"Verschillende locaties zullen voorgesteld worden aan twee verenigingen (voor de slachtoffers van de aanslagen), 13onze15 en Life for Paris, met de toestemming van de burgemeesters van de betrokken arrondissementen", legt de gemeenteraad uit.

Het strooiveld zal toegankelijk zijn voor slachtoffers, hun families en alle Parijzenaars. Mensen zullen zich er kunnen verzamelen, getuigen, en de slachtoffers herdenken. De gedenkplaats zal ook een pedagogische rol hebben en een plaats zijn ter ere van alle slachtoffers, aldus het bestuur van Parijs.

130 doden

Op 13 november 2015 pleegden negen mannen aanslagen op verschillenden plaatsen in de Franse hoofdstad en in Saint-Denis, in de buurt van het Stade de France, op terrassen van restaurants en in concertzaal Bataclan. Bij de aanslagen, die opgeëist werden door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), vielen 130 doden en meer dan 350 gewonden.

Morgenvoormiddag zal er voor de herdenkingsplaten, die in 2016 onthuld werden, een ceremonie plaatsvinden in bijzijn van de burgemeester van Parijs en Frans minister van Binnenlandse Zaken Christophe Canstaner.