Strooide Duitse werknemer gif op de broodjes van 21 overleden collega's?

27 juni 2018

11u46

Bron: Belga 10 Politie en gerecht in Duitsland onderzoeken 21 overlijdens die zo verdacht zijn dat ze wel eens gevallen van moord kunnen zijn. Bizar is de manier waarop de 21 personen aan hun einde kwamen: door het opeten van vergiftigde broodjes tijdens de bedrijfslunch.

Het gaat om medewerkers van een bedrijf in Schloß Holte-Stukenbrock in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die kort voor hun pensionering om het leven kwamen. Ze overleden officieel aan een hartinfarct of een vorm van kanker.

Giftig poeder

Sinds mei van dit jaar zit een medewerker van 56 jaar in hechtenis in het kader van een gerechtelijk onderzoek. De medewerker zou giftig poeder op de broodmaaltijden van zijn collega's hebben gestrooid.

Speurders waren via de analyse van videobeelden van camera's in het bedrijf bij de verdachte uitgekomen, nadat een collega had gesignaleerd dat hij verdacht poeder op zijn broodbeleg had aangetroffen.

De verdachte houdt de kaken op elkaar en naar een motief is het voorlopig ook raden. In de woning van de verdachte vond de politie stoffen waarmee een giftige substantie kan worden aangemaakt: kwikzilver, lood en cadmium. De verdachte zou volgens de openbaar aanklager mogelijk loodacetaat op de broodjes kunnen gestrooid hebben. De hoeveelheid die gebruikt werd, kan aan organen zware letsels toebrengen.