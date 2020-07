Strompelend, overgevend en laveloos op de grond: cafés in Engeland zijn weer opengegaan en dat ging zo KVDS

05 juli 2020

10u56 162 Na vier maanden van verplichte sluiting zijn de cafés en pubs in Engeland zaterdagavond weer opengegaan en dat bracht meteen een massa volk op de been. Beelden tonen hoe corona voor velen maar een verre herinnering leek te zijn. Dicht op elkaar, strompelend, overgevend of gewoon uitgeteld op de grond: zo ging het eraan toe.



“Een slachtpartij” wordt de eerste avond van de heropening van cafés en bars genoemd in Britse media. Beelden uit onder meer Londen, Newcastle en Leeds schetsen een ontnuchterend beeld van hoe de eerste uitgaansavond na de lockdown verliep.





Een jonge vrouw die bewusteloos op het natte voetpad ligt, een andere die over lijkt te geven terwijl vrienden haar haren naar achteren houden en enkele jonge kerels die over de straat waggelen en hun best doen om overeind te blijven: het was er allemaal bij gisteravond.

Op veel plaatsen was er ook geen enkele aandacht voor de sociale afstand van één meter, die iedereen in het Verenigd Koninkrijk in acht moet nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat was onder meer het geval in de propvolle straten van de Londense wijk Soho. Volgens de politie is het “glashelder” dat dronken mensen de regels niet kunnen volgen. Er werd onder meer melding gemaakt van naakte mensen, dronkenlui en gevechten.

Dit weekend werden de coronamaatregelen flink versoepeld in Engeland. Naast cafés en pubs mochten ook restaurants en filmzalen weer de deuren openen. De sociale afstand moest daarbij wel gerespecteerd worden om een tweede golf van het coronavirus te vermijden. De Britse premier Boris Johnson riep zijn landgenoten vrijdag nog op om zich “verstandig” te gedragen. In Wales en Schotland zijn de cafés en bars nog niet opnieuw open.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Volgens cijfers van de Johns Hopkins University zijn er al meer dan een kwart miljoen bevestigde besmettingen gemeld, wereldwijd goed voor een zevende plaats. Voor het aantal doden staat het Verenigd Koninkrijk zelfs op de derde plaats, na de Verenigde Staten en Brazilië. Er zijn al meer dan 44.000 overlijdens gemeld.