Stromboli opnieuw actief ses

28 augustus 2019

14u28

Bron: ANP 1 De vulkaan de Stromboli in Italië is opnieuw uitgebarsten. De heftige explosie vond woensdag plaats, zei de brandweer. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat mensen gewond zijn geraakt. De brandweer zet blusboten en helikopters in om branden te bestrijden.

De Stromboli vormt een klein eiland voor Sicilië en is een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Momenteel is het hoogseizoen waardoor het eiland bezocht wordt door heel wat toeristen. De laatste uitbarsting van de vulkaan dateert van begin juli. Daarbij vluchtten veel inwoners in blinde paniek de zee in, één wandelaar die een tocht maakte op het eiland, kwam om het leven.