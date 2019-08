Strijder van militie in Irak gedood bij een droneaanval KVE

25 augustus 2019

22u07

Bron: Belga 0 In het westen van Irak is een strijder van de militie al-Hashd al-Shaabi gedood bij een droneaanval. Een andere raakte bij die aanval gewond. De organisatie, die dicht bij Iran aanleunt, beschuldigt Israël ervan achter de aanval te zitten.

De bewuste militie vocht in 2017 samen met het Iraakse leger tegen Islamitische Staat (IS), maar is gekant tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Irak.

Op een basis van de militie was er vorige maand al een reeks explosies, die door een verantwoordelijke toegeschreven werden aan de VS. Het Pentagon heeft toen alle betrokkenheid ontkend.