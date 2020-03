Strijdende partijen Jemen steunen "coronabestand" IB

27 maart 2020

00u28

De strijdende partijen in Jemen hebben positief gereageerd op een oproep van de Verenigde Naties om een wapenstilstand te sluiten vanwege de coronacrisis. VN-gezant Martin Griffiths zegt dat hij iedereen nu om de tafel wil krijgen om "hun woorden om te zetten in daden".

In het straatarme Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. Houthi-rebellen vechten tegen een regering die wordt gesteund door buurland Saudi-Arabië. Het slepende conflict heeft geleid tot een ongekende humanitaire crisis en hulporganisaties waarschuwen dat een uitbraak van Covid-19 rampzalig zou zijn.

VN-topman António Guterres heeft vanwege de pandemie opgeroepen tot een wereldwijde wapenstilstand. Dat moet het mogelijk maken mensen in conflictgebieden beter te beschermen tegen Covid-19. Hij deed ook een beroep op de strijdende partijen in Jemen om hun vredesoverleg nieuw leven in te blazen.

De Jemenitische regering zegt de oproep van Guterres te steunen. Een bestand moet het mogelijk maken "levens van mensen te redden en verantwoordelijk om te gaan met deze pandemie". Een hoge Houthi-functionaris laat weten dat de opstandelingen ook welwillend staan tegenover pogingen om tot een wapenstilstand te komen.

De Houthi's liepen in 2014 hoofdstad Sanaa onder de voet en verdreven de regering. Daarop mengde een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië zich in de strijd. De coalitie heeft ook laten weten pogingen te steunen om te de-escaleren en een uitbraak van het coronavirus te voorkomen.