Strengere regels voor online campagnevoeren in VK IB

12 augustus 2020

02u38

Bron: Belga, ANP 0 Het Verenigd Koninkrijk gaat strengere regels invoeren voor het online campagne voeren. Politieke partijen en campagnevoerders moeten duidelijker aangeven wie zij zijn. Met de maatregelen wil de regering buitenlandse inmenging in de Britse verkiezingen tegengaan.

De voorstellen die woensdag zijn ingediend, houden in dat in campagnemateriaal duidelijk moet worden aangegeven van wie de content afkomstig is. Daarmee worden voor digitale campagne-uitingen dezelfde regels van kracht die gelden voor gedrukt materiaal.

"Kiezers stellen transparantie op prijs, dus we moeten ervoor zorgen dat er duidelijke regels zijn om hen te helpen herkennen wie achter online campagnemateriaal zit", aldus minister voor Grondwets- en Bestuurszaken Chloe Smith. Facebook heeft laten weten dat het ook achter een modernisering van de regels staat.

Rusland probeerde Schots onafhankelijkheidsreferendum te beïnvloeden

Onlangs werd een parlementair rapport openbaar waarin werd gesteld dat Rusland heeft geprobeerd het Schotse onafhankelijkheidsreferendum in 2014 te beïnvloeden. De regering werd in het rapport bekritiseerd omdat die niet genoeg zou hebben gedaan om te onderzoeken of Moskou zich heeft bemoeid met het brexit-referendum in 2016.

Meerdere parlementariërs zetten recent vraagtekens bij de weerbaarheid van de Britse democratie. De regels rond campagnevoeren, die zo'n 20 jaar geleden voor het laatst zijn gemoderniseerd, bieden volgens hen ruimte om valse informatie te verspreiden en daarmee de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.

De regering erkent dat de campagneregels gemoderniseerd moeten worden. In juli beschuldigden enkele Britse ministers "Russische partijen" ervan dat zij de verkiezingen in 2019 hebben willen beïnvloeden.