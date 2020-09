Strengere maatregelen in Nederland: alle horeca dicht om 22 uur, sportwedstrijden weer zonder publiek SVM

28 september 2020

19u00 52 Nederland voert strengere coronamaatregelen in naar aanleiding van de stijgende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames. Horecagelegenheden zullen om 22 uur sluiten en sportwedstrijden zullen het weer drie weken lang zonder publiek moeten stellen.



“De situatie in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is ernstig en maakt hard ingrijpen noodzakelijk. Veel andere regio’s gaan intussen ook die kant op. Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te lopen”, aldus Rutte.

Extra maatregelen die vanaf 18 uur morgen van kracht worden, moeten daarom soelaas bieden. Ze blijven drie weken gelden.

Drie gasten thuis

Horecagelegenheden zullen voortaan om 22 uur sluiten en alle sportwedstrijden zullen het zonder publiek moeten stellen. Ook voetbalwedstrijden in eerste klasse dus. Winkelen mag ook geen uitje meer zijn. “Ga het liefst alleen”, luidt de raad van Rutte. Kwetsbare groepen en ouderen krijgen speciale tijdvakken om boodschappen te doen.

In de drie eerder genoemde steden krijgen inwoners en toeristen het advies om een mondmasker te dragen. Winkeliers mogen klanten weigeren als ze de nieuwe richtlijn in de wind slaan. De regering adviseert daarnaast om de reisbewegingen in de komende tijd zo veel mogelijk te beperken.

Thuiswerk wordt de norm. Werkgevers die er geen gehoor aan geven, riskeren een tijdelijke sluiting als het kantoor een besmettingsbron wordt. Thuis wordt aangeraden nog maar drie gasten te ontvangen, kinderen tot 13 jaar vallen hier niet onder.

“Nog strenger als dit pakket niet werkt”

Buiten mogen nog maximaal veertig personen samenkomen, binnen ligt die limiet op dertig mensen. Er gelden wel een aantal uitzonderingen, denk maar aan demonstraties, culturele instellingen, dierentuinen en bedrijven. Vorige week gaf het kabinet al aan scholen zo lang mogelijk open te willen houden.

Rutte en co verwachten na ongeveer tien dagen tot twee weken de eerste effecten van het pakket nieuwe maatregelen. “Als het niet werkt, zullen we nog strengere maatregelen moeten nemen. Dan moeten de horeca en de cultuursector helemaal gesloten worden en gaan we in een intelligente lockdown”, klonk het.

