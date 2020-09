Strengere coronamaatregelen in ‘hotspots’ Marseille en Bordeaux AW

14 september 2020

21u01

Bron: Belga 0 De autoriteiten in Marseille en Bordeaux nemen extra maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Ondanks een mondmaskerplicht en strenge afstandsregels zijn de twee grote Franse steden net als Parijs uitgegroeid tot een "coronahotspot".

Samenscholingen van meer dan tien mensen worden verboden in de steden en omgeving, ook op de stranden bij Marseille. Aan de bar staan is niet meer toegelaten en 's avonds laat mag buiten geen alcohol gedronken worden.



Het aantal toegestane bezoekers bij evenementen en sportwedstrijden wordt teruggeschroefd van 5.000 naar 1.000. Huwelijksfeesten en andere familiebijeenkomsten worden aan banden gelegd, net als bezoek aan verzorgingstehuizen. De maatregelen gelden in ieder geval tot 1 oktober en zullen strikt worden gehandhaafd met extra politie-inzet, zei regiobestuurder Fabienne Boccio.



In Frankrijk werden de voorbije 24 uur 6.158 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is weliswaar minder dan de dagen ervoor, maar de cijfers zijn op maandagen altijd lager omdat er 's zondags minder wordt getest. In totaal zijn ruim 387.000 besmettingen vastgesteld. Het aantal doden liep met 34 op tot 30.950.