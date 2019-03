Strenge veiligheidsmaatregelen getroffen voor proces rond dodelijk mesaanval in Chemnitz AW

18 maart 2019

13u27

Bron: Belga 0 In Dresden, in het oosten van Duitsland, is vandaag het proces begonnen rond de dodelijke mesaanval in Chemnitz. Een Syrische asielzoeker staat er terecht voor onder meer doodslag. Hij wordt ervan verdacht een 35-jarige Duitser met messteken om het leven te hebben gebracht. Twee anderen raakten gewond. Er was nog een Irakees betrokken bij de moord, maar die is nog steeds voortvluchtig

De mesaanval in augustus 2018 gaf aanleiding tot een golf van protesten. Aanvankelijk lokte de zaak extreemrechtse betogingen uit, die uitmondden in rellen en waarbij restaurants van buitenlanders werden aangevallen. Daarop ontstonden tegenbetogingen ter ondersteuning van migranten en tegen racisme.



De Duitse bondskanselier Angela Merkel veroordeelde de extreemrechtse protesten, maar zij werd tegengesproken door de chef van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, Hans-Georg Maassen. Die minimaliseerde het extreemrechtse geweld in Chemnitz. De zaak leidde zelfs tot een ruzie binnen de regering, omdat binnenlandminister Horst Seehofer zich aanvankelijk achter Maassen schaarde. Maassen werd in november 2018 met vervroegd pensioen gestuurd.

Strenge veiligheidsmaatregelen

Het proces gaat gepaard met scherpe veiligheidsmaatregelen. Uit veiligheidsoverwegingen en vanwege de grote interesse van publiek en media vindt het proces ook niet plaats in Chemnitz, maar in een speciaal beveiligde zaal van de rechtbank van Dresden. Die zaal werd oorspronkelijk ontworpen voor het proces tegen een groep terroristen.