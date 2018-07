Streng asielbeleid van Hongaarse premier Orban voor de rechter: "Regels worden overtreden" SVM

19 juli 2018

16u43

Bron: Belga 0 De Europese Commissie heeft Hongarije voor het Europese Hof van Justitie gedaagd omdat het asielbeleid van de conservatieve regering van premier Viktor Orban de Europese regels overtreedt. Tegelijkertijd stuurde de Commissie Boedapest ook een aanmaningsbrief over de zogenaamde 'Stop Soros'-wetgeving, die elke vorm van bijstand aan asielzoekers strafbaar stelt.

Eind 2015 had de Commissie een inbreukprocedure geopend tegen Hongarije omdat de regering tijdens de vluchtelingencrisis de Europese minimumrechten voor asielzoekers zou ondermijnd hebben. Zo stoorde de Commissie zich aan het feit dat mensen enkel asiel konden aanvragen in transitcentra aan de grens. Die waren bovendien slechts beperkt toegankelijk en asielzoekers werden er extreem lang vastgehouden.

Ook het terugkeerbeleid schond volgens de Commissie de Europese regels, omdat migranten werden uitgewezen zonder dat ze een individuele beslissing ontvingen. Ondanks een hele reeks contacten en bijkomende aanmaningen weigert de regering in Boedapest echter nog steeds om tegemoet te komen aan het merendeel van de Europese bezwaren. Daarom heeft de Commissie nu besloten om Hongarije voor het Europese Hof van Justitie te dagen.

Daarnaast stuurde de Commissie ook een aanmaningsbrief over de nieuwe 'Soros'-wet: die voorziet celstraffen tot één jaar voor ngo's en mensen die bijstand verlenen aan wie in Hongarije asiel of een verblijfsvergunning wil aanvragen. De wet, die vorige maand werd goedgekeurd in het parlement, wordt aanzien als een aanval op de Amerikaanse miljardair met Hongaarse roots George Soros. Die loopt in de kijker omdat zijn organisaties vluchtelingen ondersteunen.