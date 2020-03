Streep door eindexamens Nederlandse middelbare scholieren WDw

24 maart 2020

Zowat 200.000 Nederlandse leerlingen maken dit jaar geen centraal eindexamen. Dat heeft de Nederlandse regering beslist. De Nederlandse scholen zijn sinds maandag 16 maart gesloten door het coronavirus.

Leerlingen in Nederland maken op het einde van wat in Vlaanderen hun middelbare schoolcarrière zou zijn een centraal eindexamen, dat voor alle scholieren in heel het land gelijk is. Dat examen vindt normaal gezien in mei en juni plaats, maar gaat nu niet door. “De Nederlandse scholen zijn al sinds 16 maart gesloten door het coronavirus en de organisatie van de examens is niet meer haalbaar”, verklaarde de Nederlandse minister van Onderwijs Arie Slob dinsdag na overleg met de onderwijsverstrekkers.

De Nederlandse leerlingen kunnen na de zomer wel gewoon doorstromen naar beroepsvoorbereidend onderwijs, hogeschool of universiteit, beslist de regering. Scholieren die geslaagd zijn op de gewone schoolexamens - zoals in Vlaanderen - krijgen hun diploma.

“We vragen momenteel veel van leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens in deze tijden van crisis", aldus Slob.

Schrappen of aanpassen

De scholen kunnen vanaf eind maart gewone schoolexamens afnemen, maar moeten dat zoveel mogelijk vanop afstand doen. Waar nodig mogen onderwijsinstellingen delen van examens schrappen of aanpassen.

Normaal gezien zijn schoolexamens goed voor de helft van het uiteindelijke slaagcijfers, het centraal eindexamen maakt de andere helft uit. De regering werkt nog aan een regeling voor herexamens.

