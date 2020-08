Streek rond Rome telt recordaantal besmettingen: “Te wijten aan Italianen die terugkeren uit vakantie” SVM

22 augustus 2020

17u10

Bron: Belga 3 De regio rond Rome heeft een recordaantal nieuwe gevallen van coronavirus geregistreerd op 24 uur. Dat heeft te maken met de terugkeer uit vakantie van de Italianen, stellen de gezondheidsautoriteiten.

Het gaat om 215 nieuwe gevallen. "Dat is een recordaantal", aldus de gezondheidsmanager van Lazio (de regio die de Italiaanse hoofdstad omvat; nvdr). “We moeten terug naar 28 maart -ten tijde van de volledige lockdown- om het vorige record van 208 terug te vinden.”

"61 procent van deze nieuwe gevallen houdt verband met een terugkeer van vakantie", zei Alessio D’Amato. “97 besmette mensen komen uit Sardinië."

Nachtclubs gesloten

Italië krijgt te maken met een heropleving van het virus, al blijft de lat voor nieuwe dagelijkse gevallen voorlopig onder de duizend op nationaal niveau. Meer specifiek Lombardije (in het noorden), de regio Venetië (in het noordoosten) en Lazio (in het centrum) zijn hogere risicozones.

De regering heeft verschillende maatregelen genomen om deze nieuwe golf in te dammen: sinds 17 augustus blijven nachtclubs verplicht dicht en op drukke uitgaansplekken moeten maskers tussen 18 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens verplicht gedragen worden.

De politie van Rome legde vorige nacht haar eerste boetes van 400 euro op aan wie geen masker droeg in de toeristische wijk Trastevere. Sinds het uitbreken van de pandemie heeft Italië meer dan 257.000 gevallen geregistreerd, met meer dan 35.000 doden tot gevolg.

