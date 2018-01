Strava-datalek nog erger dan gedacht: ook identiteit soldaten kan worden achterhaald Redactie

30 januari 2018

10u48

Bron: The Guardian, Wired 1 De zogenaamde 'heatmap' van de loop-app Strava helpt niet alleen bij het bepalen van de favoriete looproutes en dus posities van soldaten op militaire basissen. Ook kan hun identiteit via de app achterhaald worden.

De Global Heatmap die Strava eind vorig jaar lanceerde, bezorgt haar steeds meer kopzorgen. Die kaart toont enkel anonieme gegevens van iedereen die de app gebruikt om zo een globaal beeld te geven van de populairste looproutes. Gisteren bleek echter al dat soldaten die de app gebruiken, zo ongewild hun looproutes en posities vrijgeven.

Volgens de Britse krant The Guardian is het echter nog erger gesteld. Uit alle anonieme data kan immers ook de identiteit van specifieke personen worden ontwaard, zo blijkt. Dat kan als de personen in kwestie de standaard privcay-instellingen van Strava gebruiken. Via de website kan doorgeklikt worden om profielen en best-tijden van specifieke routes te vinden. Op routes waar weinig volk passeert - militaire basissen in Djibouti of ambassades in Noord-Korea bijvoorbeeld - is het zo makkelijk om informatie over individuen te ontwaren.

Strava zelf verwijst intussen terug naar een eerdere blogpost waar ze enkele mogelijkheden presenteren om persoonlijke gegevens beter te beschermen. Het heeft in een open brief ook aangegeven de zaak serieus te nemen en "samen te werken met vertegenwoordigers van zowel het leger als van overheden om beter om te gaan met potentieel gevoelige informatie".