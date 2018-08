Strandgangers vormen menselijke ketting om drenkelingen te redden

07 augustus 2018

In Lake Michigan in de Verenigde Staten vormden tientallen mensen een menselijke ketting om drenkelingen te redden. Het water was erg wild en zorgde dit weekend voor verschillende doden. De mensen in de ketting gingen op een rij staan om drenkelingen te lokaliseren.