Stranden van Mexico bedolven onder stinkend zeewier: “De geur van rotte eieren” TTR

25 juni 2019

14u47

Bron: BBC, Mexico Daily News 0 Buitenland Verschillende stranden in Mexico worden bedekt met sargassum, een algensoort die afkomstig is uit de Sargassozee. De toeristische trekpleisters zijn omgetoverd tot een bruine brij, die ruikt naar “rotte eieren”. Lokale handelaars vrezen dat toeristen zullen wegblijven, waardoor ze inkomsten zullen mislopen.

Sargassumzeewier is geen onbekend verschijnsel in de Caribische Zee. Door stroomwisselingen en temperatuurstijging raken delen van het zeewier los en drijven dan richting de stranden. De inwoners van Cancun, Playa del Carmen en Tulum Pueblo schreven een brief aan de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador om het probleem aan te kaarten.

“Tijdens de meeste maanden ziet het zeewater er kristalhelder uit, maar nu drijft er overal zeewier voor de kust. Vissen en zeeschildpadden gaan dood door verstikking in het wier. Ook koraalriffen worden aangetast”, zo staat in de brief te lezen. De inwoners hebben het ook over een ander nadeel van de ‘zeewierplaag’: de onaangename geur. “Het stinkt naar rotte eieren”, klinkt het.

Maatregelen

Dagelijks maken hotelmedewerkers de stranden schoon. Dat is niet alleen een tijdrovende, maar ook een erg dure karwei. Het kostenplaatje dit jaar bedroeg maar liefst 36,7 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 32,2 miljoen euro), zo meldt de vereniging van hotels in Cancun-Puerto Morelos.

Handelaars vrezen voor inkomstenverlies, maar de Mexicaanse president benadrukt dat de invasie van sargassum-algen “de lokale economie niet zal aantasten”. Volgens hem zullen toeristen niet wegblijven door het stinkende wier. In een reactie op de brief belooft hij maatregelen te nemen om het probleem aan te pakken. “We zullen alle mogelijke middelen inzetten”, aldus Obrador.

Rafael Ojedai, hoofd van de Mexicaanse marine, verduidelijkt dat de autoriteiten zo’n 2,7 miljoen dollar (omgerekend 2,37 miljoen euro) vrijmaken voor het bouwen van vier boten die speciaal werden ontworpen om de algen uit de Caribische Zee te verwijderen.