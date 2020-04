Stranden in Florida weer open ondanks stijgend aantal besmettingen met coronavirus: meteen massa volk KVDS

18 april 2020

22u24

Bron: Belga, Daily Mail, CBS News 5 Op verscheidene plaatsen in Florida zijn de stranden heropend, niettegenstaande het aantal coronabesmettingen in de Amerikaanse staat stijgt. Volgens Amerikaanse media liepen er in Jacksonville binnen het half uur duizenden mensen langs het water.

In Jacksonville, waar bijna een miljoen mensen wonen, gingen de stranden vrijdagavond al weer open om te surfen en te wandelen. "Niet-essentiële" activiteiten zoals zonnebaden blijven verboden. Bovendien moet men op het strand een afstand van zowat twee meter ten opzichte van elkaar respecteren. Volgens de Republikeinse burgemeester Lenny Curry kan dit “het begin zijn van de terugkeer naar het gewone leven”.

Grootste stijging

In heel Jacksonville's county Duval en ook in de county St. Johns, beiden in het noorden van de staat, heropenden de stranden. In het zuiden van de staat blijven de stranden tot nader order gesloten. In het zuiden zijn ook de meeste besmettingen vastgesteld.





Vrijdag meldde Florida 1.143 bijkomende coronabesmettingen. Dat was volgens plaatselijk televisiestation Fox 13 de grootste stijging op een dag tijd sinds de coronacrisis uitbrak in de staat. Er zijn in de zuidoostelijke ‘Sunshine State’ 24.753 bevestigde coronabesmettingen.



Florida lag enkele weken geleden nog zwaar onder vuur omdat het de stranden niet afsloot tijdens de jaarlijkse ‘spring break’. Dan zwermen duizenden jongeren onder meer naar Miami om vakantie te vieren en te feesten. Op dat moment waren er al meer dan 10.000 gevallen van Covid-19 bekend in de VS en waren er al 150 doden gevallen. Heel wat van de jongeren gaven echter aan dat ze daar niet wakker van lagen.

Lees ook: Afgrijzen over applaus voor zorgverleners op propvolle brug in Londen: “Dit is om razend van te worden”

Bekijk ook:

Belgen sluiten zich aan bij groepsklacht tegen Tirol



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Florida

Jacksonville