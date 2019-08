Strand in Barcelona ontruimd wegens bommelding FVI

25 augustus 2019

13u56

Bron: lavanguardia.com 8 Het strand van Sant Sebastià in Barcelona is ontruimd na een bommelding. De politie heeft het baden verboden en heeft een perimeter ingesteld op land en op zee na het vinden van het mogelijke explosief in het water.

Een team van duikers van de Guardia Civil is bezig met het lokaliseren van het explosief, dat ondergedompeld is in de zee op enkele meters van de kust.

Volgens bronnen van de Guardia Civil is het apparaat in het water gelokaliseerd en is er een veiligheidsperimeter vastgesteld als preventie, totdat het deactiveringsprotocol wordt gestart. Het is vooralsnog niet bekend wat voor soort explosief het is of hoe oud het is.

Si los buzos de la @guardiacivil localizan el explosivo, se activará el protocolo de desactivación, que corresponde a la Armada. (Fotos y vídeo cedidos por una testigo a @elmundobcn) pic.twitter.com/7wRvAeDVpf Javier Oms(@ Javioms) link

Más imágenes del desalojo de la Playa de Sant Sebastià en la Barceloneta por riesgo de explosión de bomba. Buzos y lanchas también participan del desalojo #Barceloneta #Barcelona #BCN #CiutatVella pic.twitter.com/gs900ln8tC PP Ciutat Vella(@ CiutatVellaPP) link

