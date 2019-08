Stralingsniveau bij ongeluk op Russische militaire testsite tot 16 keer te hoog, burgers moeten dorp verlaten FVI TT

13 augustus 2019

13u46

Bron: Belga, ANP 1 De Russische regering heeft bekendgemaakt dat de stralingsniveau's bij het dodelijke ongeluk op de militaire basis nabij de stad Severodvinsk tot 16 keer hoger waren dan de norm. Aanvankelijk beweerden de autoriteiten dat er geen radioactieve straling was vrijgekomen bij het incident.

"In zes van de acht sensoren in Severodvinsk werd een overmaat aan gammastraling van 4 tot 16 keer hoger dan normaal gedetecteerd", zei de federale milieuwaakhond Rosgydromet in een persbericht. Ook zegt Rosgydromet dat de stralingsniveau's in de namiddag van het incident weer snel naar normaal waren gedaald.

Vijf medewerkers kwamen op 8 augustus om het leven toen een raketmotor op de militaire site Njonoska tot ontploffing kwam.



Kort na het incident berichtten de Russische media dat er geen hoog stralingsniveau was gemeten. Desondanks zagen apotheken in de buurt een stijging van de verkoop van jodiumtabletten, die worden gebruikt om stralingsziekte tegen te gaan.



De vijf overleden medewerkers en de drie overlevenden werden geëerd met de Orde voor Dapperheid, meldt Russisch staatspersbureau TASS.

Dorp verlaten

De Russische autoriteiten hebben inwoners van het nabijgelegen Njonoksa ondertussen dringend aanbevolen hun dorp te verlaten, nu in de buurt werkzaamheden plaatsvinden na het ongeluk met de raketmotor. “We hebben een kennisgeving ontvangen over de geplande activiteiten van de militaire autoriteiten. In dit verband is de inwoners van Njonoksa gevraagd om het grondgebied van het dorp te verlaten vanaf 14 augustus”, aldus de autoriteiten in Severodvinsk.