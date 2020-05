Stralend weer leidt tot grote drukte op stranden en parken in Nederland: politie moet ingrijpen KVE

21 mei 2020

16u53

Bron: AD.nl, ANP 24 Onze noorderburen zijn massaal op pad met dank aan het mooie weer. Maar anderhalve meter afstand houden, is er niet overal bij. De politie moest op sommige plekken mensen wegsturen of parken afsluiten.

Er ontstonden al vroeg op de dag files richting de stranden op Hemelvaartsdag. Onder meer de Zeeuwse stranden stroomden vol vanmiddag.

De Veiligheidsregio Zeeland zag zelfs zich genoodzaakt een oproep te doen om niet meer naar Zeeland te komen. De files waren kort daarna opgelost, maar de stranden boden toch al snel een behoorlijk zomers beeld met veel drukte.

Op sommige plaatsen lukte het de zonaanbidders nog aardig om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar niet overal. Op de dijk bij Westkapelle stonden tientallen campers en auto’s zij aan zij geparkeerd. Beverwijk sloot de weg naar het strand bij Wijk aan Zee af.

Een zelfde aanblik op het strand van Scheveningen. De toegangswegen naar het strand werden evenwel niet afgesloten, maar het was wel aan de drukke kant. Toch kon de 1,5 meter afstand goed in acht worden genomen. “Ben je van plan om naar het strand te gaan? Houd dan altijd 1.5 meter afstand tot anderen. Vermijd drukke gebieden en keer om indien nodig. Alleen samen krijgen wij corona onder controle”, riep de politie van Scheveningen op. De hasthtag #Scheveningen was de hele dag trending op Twitter. Over de meningen of de drukte verantwoord was, waren de meningen op social media verdeeld.

Veel toegangswegen naar de stranden werden in de loop van de dag afgesloten. De diverse gemeenten en veiligheidsregio’s riepen nogmaals op het strand te mijden.

Amsterdamse parken

De politie heeft in de Amsterdamse parken mensen moeten wegsturen vanwege de drukte. Park Somerlust is zelfs volledig ontruimd omdat er geen afstand gehouden kon worden. In het park aan de Amstel, waar ruimte is voor maar een paar honderd mensen, kon ook geen 1,5 meter afstand gehouden worden. Daarom werd eveneens besloten het hele park te ontruimen.

Het ging er wel gemoedelijk aan toe en er werden niet massaal boetes uitgeschreven. Kort daarvoor werd via de luidsprekers van een voorbijrijdend politiebusje al gewaarschuwd voor een boete.

De stad waarschuwde rond 15.00 uur ook voor drukte in het Vondelpark, op het Marineterrein en bij de Bogortuin. Ook op het Marineterrein werd ingegrepen en alle bezoekers werden verzocht het terrein te verlaten. Op een speciale onlinekaart worden met stippen drukke plaatsen aangegeven.

De toegangswegen naar de Galderse Meren, bij Breda, zijn ook afgesloten en ook de Asterdplas is niet meer toegankelijk voor bezoekers. Bij de plas waren aan het begin van de middag zo’n 500 à 600 mensen. De mensen die moeten omkeren, reageren over het algemeen begripvol en gelaten.

