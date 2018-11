Strafvermindering voor ex-vriend die Italiaans model verminkte met zuur KVDS

17 november 2018

00u06

Bron: Corriere Della Sera, Daily Mail 1 De ex-vriend van een Italiaans model heeft in beroep een strafvermindering van 3 jaar gekregen voor een aanval met een bijtend zuur. Jorge Edson Tavares (30) kon niet verkroppen dat Gessica Notaro (29) hun relatie had stopgezet en begon haar te stalken. Het eindigde in januari vorig jaar met een gruwelijke aanval, die de presentatrice en zeeleeuwentrainster voor het leven zou verminken.

Notaro – die in 2007 nog finaliste was bij Miss Italië – leerde Tavares 3 jaar voor de feiten kennen, toen ze allebei in een dolfinarium werkten in haar thuisstad Rimini. Het model kon het goed vinden met de bodyguard uit Kaapverdië en ze begonnen een relatie. Tavares bleek een droomvriend te zijn. Maar dat veranderde drastisch toen de liefde voorbijging en Notaro de relatie beëindigde. (lees hieronder verder)

De man gedroeg zich extreem jaloers en begon haar te stalken. De maand voor de aanval dreigde hij ermee om haar te verminken met het zuur waarmee de filters van het aquarium gereinigd werden. Notaro was zo bang dat ze aan collega’s vertelde dat ze overwoog om een helm in haar wagen te leggen, om zichzelf te beschermen als ze ’s avonds van haar auto naar haar huis wandelde.





Uiteindelijk ging ze naar de politie. Ze toonde daar onder meer de WhatsApp-berichtjes die haar ex haar gestuurd had en waarin hij dreigde om haar leven “kapot te maken”. Het resulteerde in een omgangsverbod voor de kerel. Maar daar bleef het bij. (lees hieronder verder)

Notaro leerde iemand anders kennen en trok bij de man in, maar nog liet Tavares haar niet met rust. Omdat ze voor haar veiligheid en die van haar nieuwe vriend vreesde, zette ze al snel weer een punt achter die relatie. Maar dat maakte niet dat het gevaar geweken was.

Wagen

Op 10 januari vorig jaar besloop Tavares haar toen ze uit haar wagen stapte na een avondje uit met vrienden en goot hij bijtend zoutzuur over haar heen. “Ik denk dat hij zich verstopt had achter andere wagens. Hij moet op de grond gelegen hebben en me van achteren beslopen hebben. Toen ik mijn hoofd naar buiten stak, zag ik hem plots aankomen en het zuur gooien.” (lees hieronder verder)

“Ik voelde hoe het plastic van de fles mijn gezicht raakte”, gaat ze verder. “Hij hief zijn arm op om zich ervan te verzekeren dat er geen druppel in achterbleef. Mijn gezicht brandde en ik merkte dat ik meteen mijn zicht begon te verliezen. Wanhoop bekroop me, want ik wist dat hoe langer het duurde, hoe meer mijn gezicht aangetast zou worden. Ik moest zo snel mogelijk in een ziekenhuis zien te komen.”

Operaties

Maar het kwaad was al geschied. Gessica bleek zwaar verminkt te zijn. Ze onderging verscheidene operaties om nog zo veel mogelijk van haar gezicht te redden en sindsdien draagt ze een ooglapje over haar permanent beschadigde linkeroog. Maandenlang kon ze niet werken in het dolfinarium omdat ze niet in het water mocht.

Toen ze een selfie van zichzelf online postte, ging haar verhaal viraal. Ze werd de stem die geweld tegen vrouwen veroordeelde en ze verwierf bekendheid door deel te nemen aan de Italiaanse versie van Dancing with the Stars. (lees hieronder verder)

Tavares werd uiteindelijk veroordeeld tot 18 jaar cel: 10 jaar voor de zuuraanval en 8 jaar voor de stalking. Maar een rechtbank in beroep oordeelde gisteren in Bologna dat hij maar 15 jaar, 5 maanden en 20 dagen de gevangenis in moet. De advocaat van Notaro had nochtans gevraagd om de straf uit eerste aanleg te bevestigen. Gessica verklaarde desondanks tevreden te zijn met de uitspraak.