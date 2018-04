Strafrechtelijk onderzoek naar Trumps advocaat Michael Cohen JC KV

13 april 2018

22u27

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van president Donald Trump. Dat staat in stukken die de federale aanklager in New York vandaag heeft ingediend.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Cohen loopt al maanden. Volgens de aanklagers concentreert het onderzoek zich op Cohens "eigen zakenbelangen", en niet op zijn werk als advocaat.

De aanklacht volgt op een poging van Cohen om de FBI ervan te weerhouden documenten in te kijken die in beslag werden genomen bij huiszoekingen bij hem thuis en op kantoor, eerder deze week. De rechter doet daar waarschijnlijk maandag een uitspraak over.

Volgens zijn advocaten zijn bij de inval in Cohens kantoor duizenden vertrouwelijke documenten in beslag genomen die vallen onder het beroepsgeheim van de advocaat. De openbare aanklagers zeggen echter dat Cohens advocaten zich louter beroepen op het beroepsgeheim om de zaak te vertragen. Maandag zal Cohen zelf voor de rechter verschijnen.

Cohen wordt verdacht van mogelijke bankfraude en onregelmatigheden met campagnefinanciën. Hij kwam onlangs in het middelpunt van de belangstelling te staan toen bekend werd dat hij vlak voor de verkiezing van 2016 de Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar zwijggeld had betaald. Zij beweerde in 2006 een keer seks te hebben gehad met Trump, toen diens vrouw Melania net was bevallen van hun zoon Barron.