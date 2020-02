Straffen tot 10 jaar voor milieubeschermers in Iran KVE

18 februari 2020

Bron: Belga 0 Een hof van beroep in Iran heeft de straffen in eerste aanleg bevestigd voor acht milieubeschermers. Zij werden beschuldigd van "spionage", "complotteren met de Verenigde Staren" en "aanslagen op de veiligheid van het land". De straffen liepen op tot tien jaar cel. Dat is bevestigd door de gerechtelijke autoriteiten van Iran.

De woordvoerder van het juridisch agentschap van Iran, Gholamhossein Esmaïli, had het over "zogezegde milieubeschermers" bij de beschuldigden tijdens een persconferentie die op de nationale televisie werd uitgezonden. De acht werden gearresteerd in het begin van 2018 en behoren tot de organisatie Stichting voor de Perzische fauna. Vier van hen werden beschuldigd van "corruptie van de aarde" wat hen een doodstraf had kunnen opleveren. De acht werden uiteindelijk veroordeeld tot straffen van vier tot tien jaar voor "spionage" en "aanslagen op de veiligheid van de staat". Die straffen zijn nu bevestigd.

Niloufar Bayani en Morad Tahbaz kregen tien jaar voor het "complotteren met de VS, een vijandige regering", aldus Esmaïli. Voor dezelfde beschuldigingen kregen Taher Ghadirian en Houman Jowkar acht jaar cel, en Sam Rajabi en Sepideh Kachani zes jaar. Amir Hossein Khaléqi kreeg zes jaar voor "spionage" en Abdolréza Koupayeh vier jaar voor "samenzwering met het oog op het ondermijnen van de staat”.

De oprichter van de Stichting voor Perzische fauna, Kavous Seyed Emami, een universitair van Iraans-Canadese afkomst, werd in januari 2018 gearresteerd en stierf een maand later in de gevangenis op 63-jarige leeftijd. Volgens de Iraanse overheid heeft hij zich verhangen in de cel. Zijn familie betwist die versie van de feiten.