Straffe metamorfose: Cameron toont zijn nieuw gezicht na mislukte zelfmoordpoging Sven Van Malderen

30 november 2018

12u30

Bron: Daily Mail 0 Van een onwaarschijnlijke metamorfose gesproken: Cameron Underwood toonde gisteren voor een groot publiek zijn nieuw gezicht, nadat hij een transplantatie had laten uitvoeren. Ruim twee jaar eerder was hij gruwelijk verminkt geraakt bij een zelfmoordpoging. “Het is belangrijk dat mijn verhaal gedeeld wordt. Zo kan ik lotgenoten hoop geven, het is nooit te laat om hulp te zoeken”, verklaarde hij tijdens een persconferentie.

De 26-jarige man uit Yuba City (Californië) schoot zichzelf in juni 2016 een kogel door het hoofd. Als bij wonder overleefde hij, maar de schade aan zijn neus, wangen en mond was enorm. Toen hij vijf weken later uit zijn coma ontwaakte, lukten simpele zaken als eten en praten niet meer. Zelfs ademhalen werd een hele opgave. Er volgden verschillende operaties, al die tijd hield hij uit schaamte zijn gelaat verborgen achter een medisch masker.

“Het was een dieptepunt in mijn leven. We doen allemaal dingen waar we achteraf gezien spijt van hebben. Maar een mens moet verder met zijn leven”, verklaarde hij vorig jaar.

“Afstand speelde geen rol”

Zijn moeder zorgde uiteindelijk voor de ommekeer. Ze had een artikel gelezen over Eduardo Rodriguez, een plastisch chirurg uit New York die al twee gezichtstransplantaties uitgevoerd had. “Hij was de enige persoon aan wie ik het leven van Cameron durfde toevertrouwen”, aldus Beverly Bailey-Potter. “Afstand speelde voor ons geen rol.”

Het was uiteindelijk de dokter zelf die voor een eerste kennismaking de verre reis maakte. “Toen we Cameron voor het eerst zagen, waren we ervan overtuigd dat we het verschil konden maken. Niet alleen wat zijn uiterlijk betreft, ook de levenskwaliteit kon een pak beter.”

Wachtlijst

De jongeman kwam in juni 2017 op een wachtlijst terecht. Op 31 december werd vervolgens een geschikte donor gevonden. Een zekere Will Fisher (23) was in tragische omstandigheden om het leven gekomen. Hij had zich opgegeven als orgaandonor, maar om zijn gezicht af te staan was nog speciale toestemming nodig. Moeder Sally zette het licht daarvoor op groen.

Een hevige storm gooide nog bijna roet in het eten, maar voor Cameron werd een uitzondering gemaakt. Hij was een van de weinige passagiers die op dat moment van Californië naar New York mochten vliegen.

Operatie van 25 uur

Op 5 januari was de grote dag aangebroken: Rodriguez leidde een team van meer dan honderd chirurgen, verpleegsters en ander verzorgend personeel. Voor het eerst werd tijdens de delicate ingreep ook een gepersonaliseerd 3D-masker gebruikt. De ‘marathonoperatie’ zou uiteindelijk 25 uur in beslag nemen.

“Mensen denken vaak dat je er enkel maar een masker hoeft op te zetten, maar zo simpel is het natuurlijk niet”, legt Rodriguez uit. “Alles moet als een puzzel in elkaar passen. En als er iets foutloopt, kan je niet meer terug.”

Het is zeer uitzonderlijk dat de wachttijd voor een gezichtstransplantatie maar een half jaar bedraagt. “Cameron heeft het geluk gehad dat zijn geduld geen tien jaar op de proef gesteld werd”, aldus Rodriguez. “Hoe sneller de patiënt onder het mes kan, hoe kleiner de kans op depressies of andere schadelijke gevolgen nadien.”

Skydiven

Na nog geen twee maanden mocht Underwood weer naar huis. Zijn herstel verloopt uitzonderlijk vlot, hij is intussen zelfs al gaan skydiven. “Uit een vliegtuig springen? Geen probleem met een gezichtstransplantatie. Weer iets dat van de lijst gevinkt kan worden dus”, grapte Rodriguez. “Deze foto bewijst wel dat Cameron zijn leven teruggekregen heeft, hij doet de dingen waar hij van houdt.”

Underwood heeft af en toe nog wel donkere gedachten, maar het verbluffende resultaat houdt hem op de been. “Ik heb weer een neus en een mond, ik kan dus opnieuw lachen, praten en vaste voeding eten. De prikkels en de beweeglijkheid keren ook steeds meer terug. Mensen bekijken me niet langer als een buitenaards wezen.”

“Will en zijn familie hebben mij teruggegeven wat ik verloren was. Dat was een ongelooflijke opoffering van hen, dat zal ik nooit vergeten. Natuurlijk ben ik ook dokter Rodriguez en zijn team eeuwig dankbaar. De lange lijdensweg was niet makkelijk, maar het is zeker wel de moeite waard geweest.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.