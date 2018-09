Straffe beelden van arrestaties terreurverdachten in Nederland Jef Artois

28 september 2018

07u45

Bron: vtmnieuws 10

De Nederlandse politie heeft heftige beelden gedeeld van de arrestaties van verschillende terreurverdachten. In totaal werden zeven mensen opgepakt die van plan waren "een grote terroristische aanslag" te plegen in Nederland. Op de beelden is te zien hoe agenten een wit busje onder vuur nemen en een woning binnenvallen. De Nederlandse politie deelde de video van de twee acties zelf op Twitter.