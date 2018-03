Straffe beelden: Russische toeriste bevalt in de Rode Zee TK

13 maart 2018

15u45

Bron: Daily Mail 2 Wie zaterdag op het strand van Dahab (Egypte) lag, kreeg meer te zien dan enkel zon en zee. Stomverbaasde getuigen konden vastleggen hoe een Russische toeriste beviel in het water.

De foto's werden gemaakt door een zekere Hadia Hosny El Said, die verbleef in het appartement van haar nonkel in Dahab, niet ver van Sharm el-Seikh. Ze zat op de eerste rij voor het opmerkelijke schouwspel en kon vanop het balkon vastleggen hoe een Russische dame beviel van een kindje.

Volgens Hadia was de dame in kwestie eerst een eindje gaan zwemmen voor ze effectief in 'arbeid' ging. Geholpen door een oudere man en haar partner bracht ze vervolgens het kindje schijnbaar moeiteloos ter wereld in de Rode Zee. Ze waste zich daarna nog even in het water, terwijl de oudere man de boreling naar het strand droeg. Haar man droeg de nageboorte, die nog steeds aan de baby vasthing. Terwijl het kindje werd voorgesteld aan een blonde kleuter, stapte de kersverse mama aan land alsof het niets was.

De gebeurtenissen, die al snel viraal gingen op sociale media, werden bevestigd door de lokale instanties. Hadia gaf nog mee dat de oudere man een dokter is die gespecialiseerd is in waterbevallingen. Het zou dus goed kunnen dat het Russische gezin speciaal voor de geboorte naar het strand afzakte. Volgens plaatselijke media gebeurt het overigens wel vaker dat vrouwen in de Rode Zee willen bevallen.