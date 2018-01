Straffe beelden: auto ‘surft’ op modderstroom in Californië ADN

09u21 0 Screenshot De brandweer van Burbank, een stad vlak bij Beverly Hills in Californië, heeft opmerkelijke beelden vrijgegeven van de modderstromen die de regio teisteren. De automobilist in kwestie kwam er gelukkig enkel met de schrik en wat krassen en blutsen op zijn auto vanaf.

De video werd gemaakt tijdens de regenstorm van dinsdag in Burbank en toont hoe de Prius, omringd door een stortvloed van water en modder van de heuvel ‘surft’. Bestuurder Desionne Franklin trilt nog na. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelde hij aan KTLA-TV. “We moesten evacueren en halverwege op de heuvel voelde ik plots het water tegen de achterkant van de wagen botsen.” Vervolgens volgde een hachelijke tocht naar beneden vooraleer Franklin weer controle over de auto kreeg en zichzelf in veiligheid kon brengen. De verwoestende modderstromen werden veroorzaakt na hevige regenval in de regio en hebben inmiddels zeventien levens geëist.

