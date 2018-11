Straf zo laag dat zelfs de rechter zich excuseert: nog geen drie jaar cel voor verkrachting van Alyssa (18) terwijl ze aan het sterven was ADN

20 november 2018



Bron: New York Times 0 “Lol, ik denk dat ze een overdosis heeft. Ik ben haar aan het neuken om de tijd te verdrijven.” Het waren de ‘grappige’ woorden van de 19-jarige Brian Varela naar zijn vrienden in sms’jes in februari. Daarna ging de Amerikaan nog even een videospelletje spelen en dommelde hij in slaap. Toen hij wakker werd, was de 18-jarige Alyssa dood. De jongeman besloot haar lichaam te dumpen, maar werd nog net op tijd geklist door de politie. Donderdag aanhoorde Varela zijn straf. Hij krijgt amper 34 maanden cel. Zo’n peulschil van een straf dat de rechter zich zelfs verontschuldigde bij de familie van Alyssa.

Terug naar 3 februari van dit jaar. De 18-jarige Alyssa gaat ’s avonds naar de caravan van Brian Varela in Snohomish County, Washington. Er vindt een feestje plaats, een wild feestje. Het meisje krijgt van Varela wat drugs toegestopt. Ze snuift geplette pijnstillers en rookt vloeibare THC (het actieve bestanddeel in marihuana, red.). Binnen de minuut na het mixen van de twee, gaat het mis. Alyssa begint weg te draaien, zakt in elkaar en verliest het bewustzijn.

Lippen blauw

Varela ziet zijn kans schoon en smijt zich op de uitgetelde jonge vrouw. Hij verkracht haar, terwijl ze stervende is. En hij laat ook zijn vrienden ‘meegenieten’. Hij stuurt sms’jes waaruit blijkt dat hij goed en wel beseft dat het meisje mogelijk bezwijkt aan een teveel aan drugs, maar legt de focus op zijn walgelijke seksuele pleziertje intussen. Hij stuurt zijn makkers ook enkele foto’s van een bijna volledig naakte Alyssa. Haar lippen zijn dan al gezwollen en blauw uitgeslagen.



Daarna speelt hij online een videospelletje en valt hij in slaap. De volgende ochtend ligt Alyssa nog waar hij haar had achtergelaten. Dood, koud. Varela besluit haar in een kist te leggen in zijn slaapkamer en vertrekt naar zijn werk in een fastfoodrestaurant.

Gebroken benen

Daar pocht hij tegen een collega over zijn wilde nacht met het meisje.

Na zijn thuiskomst van het werk wast Varela het lichaam van Alyssa om zijn DNA te proberen verwijderen, zo blijkt uit politiedocumenten. Hij kleedt haar weer aan en dumpt haar opnieuw in de krat. Hij gebruikt ook nog haar vingerafdruk om haar iPhone te ontgrendelen en post op Snapchat een bericht in haar naam, zodat het lijkt alsof ze is weggelopen. De jongeman zou van plan zijn geweest om de krat vol uien te proppen om de lijkgeur te maskeren, daarna zou hij Alyssa ergens begraven.

Diezelfde collega waar hij bij opschepte over zijn avontuurtje, ziet wat later toevallig een Facebookpost van een wanhopige moeder uit de buurt. Haar dochter is vermist. De collega vreest een verband en belt de politie. Een raid op de woning van Varela volgt. Ter plaatse treffen agenten het levenloze lichaam van Alyssa aan, in de krat. Met haar benen gebroken zodat ze erin zou passen.

Uit onderzoek blijkt dat Alyssa uiteindelijk is gestorven aan een fatale mix van fentanyl en alprazolam, een generische naam voor Xanax.

Brian Varela sentenced for rape, manslaughter of Alyssa Noceda. He sent photos and joking texts to friends as she overdosed. She was 18. He'll serve less than 3 years. https://t.co/C1pa1bMo9Q pic.twitter.com/1IT0humX9X Caleb Hutton(@ snocaleb) link

Verdiende straf?

Afgelopen donderdag stond Varela voor de rechter om zich te verantwoorden voor zijn daden. Hij pleitte schuldig voor doodslag in de tweede graad en verkrachting in de derde graad en verontschuldigde zich voor wat hij heeft gedaan. “Ik heb spijt van mijn domme acties. Wat ik ook krijg, het is wat ik verdien.” Al is lang niet iedereen daar zo zeker van. Het verdict is immers opvallend mild: de 19-jarige krijgt 34 maanden cel. Nog geen drie jaar achter tralies. De familie van Alyssa schreeuwde het uit in de rechtszaal.

Rechter Linda C. Krese van het Snohomish County Superior Court bleek zelf gefrustreerd met de lichte straf die ze de jongeman oplegde. Maar, zo beklemtoonde ze, ze kan niets anders doen dan de huidige strafwetten volgen. De rechter excuseerde zich wel bij de familie van het slachtoffer. “Ik ben verrast en zelfs woedend”, sprak ze vervolgens volgens The Daily Herald. Krese zei dat ze “niet zeker was dat de wetgever had nagedacht over dossiers zoals dit toen de strafwetten werden opgesteld”.

Ik ben verrast en zelfs woedend Rechter Linda C. Krese

“Je kan hem evengoed gewoon vrijlaten”

Openbare aanklager Toni Montgomery legt uit dat Varela de lichte straf krijgt, onder meer omdat de jonge kerel nog een blanco strafblad heeft. Maar er is een belangrijkere reden.

Als de tiener – zoals waar hij oorspronkelijk van was beschuldigd – was veroordeeld voor moord in plaats van doodslag en verkrachting in de tweede graad, had hij tegen een gevangenisstraf van bijna 10,5 jaar aangekeken. Maar de vervolgers opteerden voor een akkoord over schuldbekentenis voor doodslag en verkrachting in derde graad, omdat ze dachten dat de moordbeschuldiging niet zou standhouden voor de rechter. In Washington is namelijk in veel gevallen geen sprake van een misdrijf als een individu iemand die stervende is niet helpt, behalve als die persoon zwanger is, of een bejaarde, een ouder of een kind. Nu kon de rechter niets anders doen dan de dader straffen binnen de strafmaat die bepaald is voor de misdaden waarvoor hij zich nog verantwoordde.

Meestal komen mensen die zoiets doen er toch niet vanaf met gewoon een tik op de vingers Mama Gina Pierson

Gina Pierson, de moeder van Alyssa, is razend. Ze noemt de straf in een gesprek met KOMO News “een grap”. “Meestal komen mensen die zoiets doen er toch niet vanaf met gewoon een tik op de vingers.” Tante Rachel Palmer uitte haar frustraties aan The Herald. “Je kan hem evengoed gewoon vrijlaten”, zei zij.