Straf! Omstaanders redden vallend kind met een laken

13 augustus 2018

10u08

Bron: VTM Nieuws 0 Straffe beelden uit China: daar hebben omstaanders een jongen gered die aan een balkon bengelde. Ze vingen het knaapje op met een groot laken. Het laken scheurde wel bij de impact, maar kon de val van de jongen toch genoeg breken.

Het kind kwam er zonder grote verwondingen vanaf, maar is voor alle zekerheid wel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij in de hachelijke situatie verzeild raakte.