Straf liefdesverhaal: vrouw van steenrijke Aldi-erfgenaam laat hem zitten voor Afghaanse vluchteling HR

30 augustus 2019

19u17

Bron: Bild, Bunte, Het Nieuwsblad 8 Buitenland Duitsland is in de ban van een ongelooflijk liefdesverhaal in de steenrijke Aldi-familie. De vrouw van Theo Albrecht Jr. (69), mede-eigenaar van Aldi en een van de 10 rijkste Duitsers, is verliefd op een andere man. Geen miljardair deze keer, maar een Afghaanse vluchteling.

Het vermogen van Aldi-erfgenaam Theo Albrecht Jr. wordt geschat op meer dan 15 miljard euro. Maar zoveel geld beschermt je niet tegen pech in de liefde. Albrecht was jarenlang getrouwd met Katja Albrecht (47), maar daaraan komt nu een einde.

Zowel Bild als Bunte schrijven dat Katja niet meer samenwoont met haar man, maar wel met Tareq S. (31), op wie ze stapelverliefd is. Katja leerde hem kennen in 2014, toen de Afghaan bij het koppel een IT-systeem kwam installeren. De vonk sloeg over en van het een kwam het ander.

Telefoonwinkel

Tareq werd geboren in Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan. Hij kwam in 1996 als politiek vluchteling naar Duitsland. Hij verbleef er in een asielcentrum, haalde zijn diploma middelbaar onderwijs en ging later IT studeren, onder meer in London. Hij werkte ook een tijd in een telefoonwinkel in de stad Essen.

In 2015 gingen de twee samenwonen, en ondertussen hebben ze een zoontje van ongeveer anderhalf jaar oud. Het koppel woont in een luxueuze villa, waarmee Tareq zich bezighoudt. Ook zijn ouders zouden bij het koppel gaan wonen.