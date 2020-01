Straatsburg verwelkomt vanavond Catalaanse ex-premier Puigdemont en zwaait Farage uit TT

13 januari 2020

08u45

Bron: Belga 3 In Straatsburg gaat vanavond de eerste plenaire zitting van het Europees Parlement in het nieuwe jaar van start. Het wordt er meteen een voor de annalen. Na een half jaar juridische strijd maken de Catalaanse separatisten Carles Puigdemont en Antoni Comin hun opwachting in het halfrond. De 73 Britse Europarlementsleden zakken dan weer voor een allerlaatste keer naar de Elzas af.

Puigdemont en Comin werden net als ex-vicepremier Oriol Junqueras in mei verkozen als Europees parlementslid. De drie hebben hun zetel in Straatsburg nog niet kunnen opnemen, omdat Spanje eiste dat ze eerst trouw aan de Spaanse grondwet zouden zweren. Junqueras zat toen in de cel en Puigdemont en Comin, die in België verblijven, vreesden op hun beurt opgepakt te worden voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum, indien ze voet aan de grond zouden zetten in Spanje.

In december oordeelde het Europees Hof van Justitie echter dat Junqueras effectief als verkozen Europarlementslid moest worden beschouwd vanaf het moment dat de officiële verkiezingsuitslag bekend werd gemaakt, en dat hij parlementaire immuniteit genoot om naar de openingszitting af te zakken. Het halfrond trok meteen conclusies uit het arrest en startte de interne procedures voor de erkenning van de drie Catalanen als Europarlementsleden.

Parlementsvoorzitter David Sassoli zal om 17 uur de intrede van Puigdemont en Comin officieel aankondigen. Daarmee is de Catalaanse saga in het Europees Parlement echter nog niet afgelopen. Het Spaanse gerecht heeft vrijdag immers al meteen een verzoek gericht aan het parlement om de parlementaire immuniteit van de twee Catalanen op te heffen.

Junqueras, die in oktober werd veroordeeld tot dertien jaar cel, is intussen weer Europarlementslid af. Sassoli besloot vrijdag dat zijn mandaat op 3 januari ten einde is gekomen. Volgens hem moet het parlement rekening houden met de finale beslissing van de bevoegde gerechtelijke instanties in de lidstaten. De Spaanse kiescommissie besloot op 3 januari dat Junqueras zijn zetel niet mag opnemen en op 9 januari oordeelde het Spaanse Hooggerechtshof dat Junqueras niet erkend mag worden als Europarlementslid.

73 verkozenen eruit

Sommigen moeten lang vechten om in het Europese halfrond te raken, anderen om eruit te geraken. Maar ruim drie en een half jaar na het brexit-referendum komt het einde voor de Britse Europarlementsleden nu toch echt wel in zicht.

Op 29 januari, twee dagen voor de brexit, vindt in Brussel nog een plenaire sessie plaats om het echtscheidingsakkoord te ratificeren, maar deze week trekken de 73 Britse verkozenen voor een laatste keer naar Straatsburg. Voor brexiteers de vervulling van een levensdroom, voor remainers een frustrerende aftocht.

Het aantal verkozenen zal na het Britse vertrek dalen van 751 nu tot 705: van de 73 weggevallen zetels worden er 27 opnieuw verdeeld over een aantal andere lidstaten die nu een kleine ondervertegenwoordiging kennen. Vooral Spanje (+5), Frankrijk (+5), Nederland (+3) en Italië (+3) worden daarbij goed bedeeld. België blijft op 21 parlementsleden.