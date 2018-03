Straatracers knallen tegen auto en laten chauffeur voor dood achter

TK

28 maart 2018

10u02

3

Er zijn beelden opgedoken van een straatrace in Stockton (Californië) met een dodelijk einde. De video werd gemaakt door een veiligheidscamera en toont hoe twee pick-up trucks aan hoge snelheid tegen de wagen van een 65-jarige man knallen. De twee chauffeurs vluchtten te voet en lieten de zwaargewonde man voor dood achter. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie verspreidde de video en roept getuigen nu op om zich te melden.